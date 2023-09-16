【專家之眼】跟你想的不一樣：中共推福建對台新政

就在共機大舉飛過海峽中線及其延伸線，再創今年新紀錄，以及中共國台辦宣稱支持研究中止ECFA的不利消息紛至沓來之際，剛發布、並由中共國台辦副主任潘賢掌、國家發改委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川聯合開記者會介紹的《中共中央、國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》）有其特殊意義，值得注意。

首先，這是久違的中共大型兩岸和平發展政策，尤其在選前發布，暗示中共仍將以和平手段應對複雜的兩岸情勢。雖然中共在2020、21年曾推出對台商應對疫情（11條措施）、農林業領域（農林22條）的優惠措施，但看《意見》內容，較多是繼承2018年《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》與2019年《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》的政策脈絡。與之前的重要差別，是第一份特別強調專為深化兩岸融合發展發出實際政策的中央文件，手段上，則多是運用福建既有基礎擴大為之的政策。

其次，彰顯融合發展新意。該詞不僅是習近平2014年在福建平潭考察提出的概念，更該看出大陸已知經濟影響有其限度，正朝進一步深化包括文化教育等各領域的交流措施，以期改變兩岸關係。這點除可觀察政策細項外，還有兩個跡象：一、以這次台媒報導最多，鼓勵台灣民眾在閩購房置業為例，此用意可見於新加坡推動組屋的政策理念：人民擁有自己的房子，會產生安全感，進而形成社會穩定，更重要的是，住戶會對這塊土地產生認同感；二、記者會的兩位中央官員，雖為經濟專業出身，但介紹政策時數度提及文化等融合交流，對此政策深意應有體會。

再者，越來越看重政策的實際效果。這亦可從兩面向來看：一、規劃周密：《意見》最後點出相當完善的政府權責、法律與財政支持。在政府權責方面，條文清楚說明政策是由中台辦、國家發改委牽頭協調，福建省要強化主體責任，還建立福建探索海峽兩岸融合發展新路專家委員會，進行深入政策研究；法制方面雖要按程序本該如此，但特別提到比較少見；最後也最重要的一點，《意見》承諾中央財政對福建涉台合作交流提供支持。

二、地方落實：大陸的中央地方關係複雜，政策能否落實，通常要看雙方博弈情況。相較於過去政策成果難有比較標準，這次直接指定福建推動，並由省委副書記一起出席記者會，可以想見中共對此只許成功的期待。

最後，政策是試點，顯然有些政策放開是中共不完全有信心的，但為了大局仍願一試。例如中共對媒體一向抓得很緊，此次卻試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司。

面對中共新手段，綠營反應讓人覺得沒進入狀況。立院黨團說，該政策目的是引入台灣資金，搶救中國的房地產危機；側翼則謂大陸房產效期只有70年，對台人無吸引力；陸委會則仍把焦點放在中共釋放的經濟利益上，稱其一廂情願。但中共鼓勵的是人民自住消費，並不鼓勵投機炒房，這樣流入的房市資金太少，不會有搶救效果；而大陸2021年實施的《民法典》規定：住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期。側翼炒作說法如果屬實，包括金馬民眾在廈門福州置產等眾多購屋者，都是傻子了；至於《意見》是否有吸引力，或許該套用電影蘇乞兒回應皇帝的邏輯：如果台灣政府以民為念，就不用擔心有多少人願離鄉背井。

最後值得一提的，是政策執行人。台媒對此政策記者會的焦點，除了買房置產外，似乎較注意潘副主任撂了兩句台語，與叢副主任坐高鐵跨過台灣海峽的夢想。但此政策成敗關鍵，應該是能否跨越往昔過度偏重經濟模式，並認真在地方落實執行。出席記者會官員應是該部門負責此項業務者，如上所述，福建省委羅副書記是在座唯一非經濟出身者，應該最能體會政策用心，而他在介紹政策時侃侃而談閩台交流數據，一面娓娓道來親身見聞的兩岸故事，風格獨到，也能看出他對兩岸事務用心程度。在現今兩岸緊張情勢裡要打開造福人民空間，真正任重道遠。