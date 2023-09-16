【專家之眼】金普會與台灣

最近，金小胖跟普亭大帝在俄羅斯見了面，這使得美國、中國、日本、韓國都非常關注，因為這對東北亞的安全發展，會有非常重大的影響，其中也包括台灣。

先從中國與朝鮮的關係來切入，有一位大陸學者做出總結，「朝鮮吃我們的、喝我們的、拿我們的、不聽我們的」，這個總結非常貼切。回顧朝鮮這個國家，從1950年代開始，他們就夾在當時的蘇聯與中國兩個大國中間，結果中蘇兩國吵架，使得朝鮮左右為難，所以才決定要走自己的道路，什麼是自己的道路？發展核武器，意思就是說核武器掌握在我手中，而且我可以拿核武器來要脅其他的國家，其自主性自然強化。

所以，這所謂的自主政策，就從冷戰時代一直發展到今天，這也就是為什麼現在金小胖沒事就放個鞭炮，還恐嚇大家他要核子試爆的原因。可是最近韓國的新任總統尹錫悅的政策是倒向美國，所以他跟北方兄弟朝鮮幾乎沒有來往，這跟蔡英文的政策差不多。比如，美國前兩個月開了一艘核子潛艇到南韓，在此前後，金小胖他就經常試射飛彈，美韓又經常舉行聯合軍演，導致兩韓之間的緊張態勢升高。

目前由於俄羅斯在打仗，所以他非常需要傳統武器及彈藥，所以他有意向外採購，但很多國家都不敢出售，以免得罪美國，唯獨全世界敢賣武器給俄羅斯的大概就只有朝鮮，因為朝鮮長期以來受到美國、日本、韓國，還有西方世界嚴厲的制裁，多數人員與貨物也都不來往了。因而，就算賣武器給俄國，也沒有什麼好損失的，反正你都已在制裁了。

所以朝鮮與俄羅斯成為難兄難弟，在政治上有很大的合作空間，實際上合作的空間更大。因為朝鮮缺乏糧食與能源，而俄羅斯又非常豐富且賣不出去，所以兩邊一拍即合，那俄羅斯又可以提供朝鮮高科技與太空發展，這與朝鮮大量的傳統武器形成互補，雙方合作愉快呢。可是，這會不會造成東北亞這個地區的局勢緊張？這就是我們所關注的。

這裡面有兩個理論我們可以來套用一下，第一個叫做「安全困境」，這就是兩個敵對國家互不往來，以至於一個國家的一些動作，就可能被另外一個國家負面解讀，同樣的，兩個國家都負面解讀的話，那就會使得敵意螺旋不斷的升高。此外，所謂升高的意思，就因我方武器可能對對方有威脅，結果對方也增加了更多的武器來因應，因而相互刺激，以至於雙方之間可能爆發衝突的機率就增加了，這就是所謂的「升高理論」。而升高理論同時可以用在戰爭時期，打仗的時候，因為一般的國家都是先打傳統戰，之後才會升高到核子戰，所以俄羅斯就經常以核子武器來要脅。

再回到朝鮮半島，這個緊張情勢對我們台灣有什麼影響呢？若當地情勢越來越惡化，那美國也會有意請大陸出來調解，以便降低緊張。若此，中方必要求美方以台灣問題來回報。比如這次賴清德過境美國，就是低調到不行，這是不是美國要給中國一個面子。可見，在此大國博弈中，中國打朝鮮牌來對付美國打台灣牌，因而東北亞跟我們台灣的關聯性凸顯，未來的情勢如何發展，還需繼續觀察。