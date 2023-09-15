昨稱「不知親信干政如何定義」遭批 柯文哲今改口：回答不精確

新竹市長高虹安被指好友干政，民眾黨總統參選人柯文哲昨卻稱不知道親信干政如何定義；媒體人黃暐瀚批評，連這都不知道，拜託不要出來選總統。柯文哲今澄清，昨天是記者突然堵麥，他沒有搞清楚狀況，回答不精確，他當然清楚公務人員利益衝突迴避的原則與必要性，如果行政首長親人找局處首長談市政，當然不對。

柯文哲今晚在臉書發文表示，昨天媒體聯訪時有認知錯誤，他擔任台北市長8年，當然清楚公務人員利益衝突迴避的原則與必要性。根據公務人員任用法第26條，對於機關首長的配偶及三親等以內血親、姻親，都有明確任用規範，公職人員利益衝突迴避法也載明，各級政府機構首長等公職人員之關係人，有利益衝突時應自行迴避或請求迴避。

柯文哲指出，高虹安一定明白家屬或友人都不應參與市府局處政策討論與執行，這是保護公務體系運作、也保護自己。針對外界傳言紛紛，高虹安已經向他說明，許多爆料都是子虛烏有，他也提醒高虹安，應該先釐清事實的真相，並公布調查結果，才能昭公信。

柯文哲表示，民眾黨內部有相關準則，會按情節輕重處以申誡、令當事人發布公開聲明、暫停黨權、開除黨籍等處分，先調查、釐清，再依據規定辦理，不錯殺、不徇私、更不會護短。

柯文哲強調，擔任公職一天，無論是本人、親屬或友人，都有一條紅線，與所有同仁共勉。