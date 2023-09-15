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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

陳佩琪：2020年中央卡大巨蛋 柯文哲氣到想選總統

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲妻子陳佩琪（右）「護夫心切」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲妻子陳佩琪（右）「護夫心切」。圖／聯合報系資料照片

超思進口蛋爭議延燒，民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪今天接受網路節目專訪表示，柯文哲擔任台北市長任內超商只能上架洗選蛋，避免沙門氏菌汙染；陳佩琪說，政府想怎樣用人都可以，但健康無法等，食安問題須重視。陳佩琪也提到，她對柯文哲選情有信心，會義無反顧幫忙總統選舉。

陳佩琪今天發表對進口蛋爭議看法，陳佩琪表示，兒科最多感染源就是蛋，保存過程有無消毒、冷鏈及包膜都會影響，陳佩琪重申，政府想怎樣用人都可以，但健康無法等，食安問題須重視。

綠營近期猛攻柯文哲仇女論、獎學金、老家違建等爭議，陳佩琪說，民進黨操作罵人文宣很厲害，像黨慶熱舞這種，明明民進黨以前就有很多類似活動，現在民進黨反利用媒體操弄攻柯。

不過，陳佩琪認為，柯文哲對於嘴砲式攻擊較無感，反倒是基隆捷運等市政議題常常義憤填膺，從輕軌變捷運，柯覺得綠營根本在騙人。深澳電廠也是，2018年時任閣揆的賴清德說電不夠，所以拜託柯文哲不要反對，沒想到隔幾天為選舉又說電夠用不必蓋電廠了，當時柯文哲激動爆氣，整晚都在講能源政策不能這樣。

陳佩琪加碼爆料，柯文哲因為台北大巨蛋一直被中央卡關，曾經氣到一度要選參選2020年總統。

針對在野黨整合及副手問題，陳佩琪表示，她真的沒有參與，民眾黨自有考量。陳佩琪認為，柯文哲有兩大特質，認真工作、不貪汙，無論當醫生、市長還是總統，這兩點都很重要。

陳佩琪有自信，柯文哲是最適合的總統，以醫療政策而言，代理孕母與安樂死都獲民意支持，柯不解民進黨為何因細節就不推動立法，器捐條例也是在柯文哲等專家的協助下越修越符國際規範。台灣邁入高齡社會，巴氏量表一定年紀以上應該討論，很多80歲以上長者很健康，資源如何正確運用才是關鍵。

陳佩琪 柯文哲 民進黨

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