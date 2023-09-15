郭台銘擁核與賴佩霞反核？綠委：要說清楚「不能兒戲」

鴻海創辦人郭台銘昨宣布副手是資深藝人賴佩霞，郭台銘曾提「一縣市一核電廠」，賴佩霞則響應反核。立委莊競程說正副參選人核電政策不同，應該清楚說明，避免重要政策產生分歧，造成疑慮。

郭台銘過去曾說要在各縣市做小型核電廠，而他的副手人選賴佩霞過去獻唱反核歌曲，兩人對核電政策似乎意見不同了，網友質疑，難道兩個人逢場作戲嗎？

郭台銘說要在高雄半屏山蓋核電廠後，又說要在每個縣市蓋「核融合」小型核電廠，引發各界熱議。

賴佩霞過去曾參與錄製反核歌曲，2013年由F.I.R團長陳建寧作曲、胡如虹作詞「孩子的天空」，邀賴佩霞、蔡康永、小S、林志玲、關穎、黃子佼、郭采潔等人拍MV獻唱。

立委莊競程說，正副總統參選人應該向國人清楚說明重要政策，例如核電，如何確保兩人搭檔政策一致，保持穩定的政治環境非常重要。

莊競程說，像核能問題，郭台銘與賴佩霞的態度是不一樣的，兩個應該向國人說明未來的走向，千萬不能當作兒戲。