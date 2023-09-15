快訊

賴佩霞因這本書成「心靈導師」 她控訴：翻錯了！幾乎是我重新翻譯

鄰居嫌吵上門砍死爸媽！2男童嚇壞衝管委會求救「13樓阿伯殺的」

陽明交大增額不影響開業薪水？年輕醫憂：難道要當網紅

美參院通過避免雙重課稅 鄭文燦：對台美間是雙贏

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦表示，通過美台雙重課稅減免對台美之間是雙贏，具體租稅效益預估在1、2年內能看出來。記者周湘芸／攝影
行政院副院長鄭文燦表示，通過美台雙重課稅減免對台美之間是雙贏，具體租稅效益預估在1、2年內能看出來。記者周湘芸／攝影

美國聯邦參議院財政委員會14日以全票贊成通過美台雙重課稅減免，行政院副院長鄭文燦今出席觀光署掛牌活動受訪表示，這對台美之間是雙贏好事，不只對台灣企業到美投資有幫助，對美國企業來台投資也有幫助，具體租稅效益預估在1、2年內能看出來。

為了解決美台雙重課稅問題，參眾兩院財政與歲出入委員會徵集公眾意見，由隸屬於美國國會的聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）草擬政策性文件，在美國國內稅法（Internal Revenue Code, IRC）中新增台灣章節，落實避免雙重課稅問題，名為美台快速減免雙重課稅法案，14日通過後概念性文字，未來將公布法案內容。

鄭文燦指出，尊重美方決定時間，這對台美之間是雙贏好事，美國營利事業所得稅是21%，要匯回台灣還要加徵30%，如果能夠減少這30％的一部分，會有一定的租稅效果，對台灣企業到美投資有幫助，包括台積電等，對美國企業來台投資也有幫助，針對個人部分，若台美同時有收入也會有幫助，至於具體租稅效益預估在1、2年內能看出來。

美國 鄭文燦 台積電

延伸閱讀

中市問巴西蛋流向卻拒給？鄭文燦澄清：是請對方以公文調閱

明年「社福津貼」1314億元被質疑短編 鄭文燦澄清

美通過台美避免雙重課稅 鄭文燦：效益最快1年內可顯現

司機員連署中秋不加班 鄭文燦協調盼雙贏

相關新聞

新光長公主吳欣盈比利時婚禮連王后都來了！老公有貴族頭銜

現任立法委員吳欣盈在如願生子後，選擇在台灣時間9月9日，在老公雷諾·范德埃爾斯特（Renaud van der Elst）的家鄉比利時舉行城堡婚禮。由於老公具有貴族頭銜，連比利時王后瑪蒂爾德（Mathilde）也受邀婚禮現場，恰逢兒子剛好滿7個月，從曝光的照片中顯示，吳欣盈的愛兒還抓著王后的手指頭不放，十分俏皮可愛。

87歲連戰近況照曝光！韓國瑜北上探訪合影 連勝文：會面約了很久

前副總統連戰去年小中風後鮮少露面，連戰兒子、國民黨副主席連勝文今天在臉書公布，前高雄市長韓國瑜日前拜訪連戰的照片，連勝文...

美參院通過避免雙重課稅 鄭文燦：對台美間是雙贏

美國聯邦參議院財政委員會14日以全票贊成通過美台雙重課稅減免，行政院副院長鄭文燦今出席觀光署掛牌活動受訪表示，這對台美之...

中嘉交易案 邱顯智揭宏泰公益信託未履5年15億承諾

時代力量立委邱顯智與獨立記者姚惠珍今舉行記者會，邱表示，他要揭露中嘉交易案的嚴重問題，宏泰公益信託承諾將在未來10年，履...

8月詐騙案3571件攀新高 立委質問陳建仁誰要負責

行政院長陳建仁日前宣稱，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」。民眾黨立委陳琬惠今天引用警政署統計表示，今年8月的詐...

批政院阻基隆護海公投 守護外木山行動小組提行政訴訟

守護外木山行動小組今天在行政院大門口舉行「政院雙殺基隆護海公投 市民抗議絕不屈從」記者會，針對基隆市政府通過四接護海公投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦