美參院通過避免雙重課稅 鄭文燦：對台美間是雙贏

美國聯邦參議院財政委員會14日以全票贊成通過美台雙重課稅減免，行政院副院長鄭文燦今出席觀光署掛牌活動受訪表示，這對台美之間是雙贏好事，不只對台灣企業到美投資有幫助，對美國企業來台投資也有幫助，具體租稅效益預估在1、2年內能看出來。

為了解決美台雙重課稅問題，參眾兩院財政與歲出入委員會徵集公眾意見，由隸屬於美國國會的聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）草擬政策性文件，在美國國內稅法（Internal Revenue Code, IRC）中新增台灣章節，落實避免雙重課稅問題，名為美台快速減免雙重課稅法案，14日通過後概念性文字，未來將公布法案內容。

鄭文燦指出，尊重美方決定時間，這對台美之間是雙贏好事，美國營利事業所得稅是21%，要匯回台灣還要加徵30%，如果能夠減少這30％的一部分，會有一定的租稅效果，對台灣企業到美投資有幫助，包括台積電等，對美國企業來台投資也有幫助，針對個人部分，若台美同時有收入也會有幫助，至於具體租稅效益預估在1、2年內能看出來。