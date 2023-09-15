中嘉交易案 邱顯智揭宏泰公益信託未履5年15億承諾

時代力量立委邱顯智與獨立記者姚惠珍今舉行記者會，邱表示，他要揭露中嘉交易案的嚴重問題，宏泰公益信託承諾將在未來10年，履行總額至少新台幣40億元的公益支出，前5年不低於新台幣15億元，但實際上根本沒有履行對NCC的承諾。

邱顯智表示，宏泰集團透過公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金，持有泰賀、朝隆公司的子公司璽兆與銓陞公司，間接投資了中嘉將近50%的股權，引發了「假公益、真投資」的質疑。作為中嘉交易案利害關係人的宏泰公益信託，承諾將在未來10年，履行總額至少新台幣40億元的公益支出，前5年不低於新台幣15億元，後5年不低於25億元，至少每年10%金額，也就是平均每年4千萬，要投入媒體識讀教育與媒體品質提升的公益項目。

邱顯智表示，過去四年，宏泰公益信託共只捐出8.24億，平均一年僅有2億，除非2023年宏泰公益信託一口氣捐出7億，否則5年15億的承諾，即將跳票。

邱顯智進一步指出，在這些支出中高達75%，6.25億是捐給自家的基金會，包含財團法人林堉璘宏泰教育基金會、財團法人紀念林建生文化教育基金會。這就是典型的左手換右手，同樣的一筆公益支出，過了一手，就可以認列為兩個單位的捐贈支出。

邱顯智提到，宏泰公益信託透過魚目混珠的方式，把捐給台灣大學的獎學金，掰成「媒體識讀」的公益支出。以2019年的報告為例：作為獎學金之用的8,200萬，不論學生出國進修的校系主題，只要學生交出一分「媒體識讀挑戰」的提案執行成果報告，就可以認列4,100萬的「媒體識讀」支出。其他年度更是把這段瞎掰直接省下，完全沒有交代「媒體識讀」的公益支出在哪裡。

邱顯智質疑，給學生的出國獎學金，竟被當成推廣媒體識讀，宏泰公益信託是在開玩笑嗎？對此照單全收，沒有表達過任何意見，要求宏泰履行承諾的NCC，不覺得丟臉嗎？NCC主委陳耀祥，面對中嘉案的爭議，還要裝睡到什麼時候？

邱顯智表示，陳耀祥必須回應，如果宏泰公益信託5年15億承諾跳票，要怎麼辦？宏泰公益信託灌水認列媒體識讀支出，NCC要不要調查，要不要拿出肩膀，要求宏泰公益信託把錢捐出來？宏泰的態度很明顯，案子過了，就沒有人會在意，NCC的態度是什麼，面對利害關係人踐踏交易許可時的承諾，要怎麼做？

姚惠珍表示，NCC以「10年40億元慈善支出」等附帶條文有條件通過，資產高達302億的公益信託林堉璘基金入主中嘉案，NCC所提附帶條件的四大方向包括公益信託支出10年內總額須達40億元、投資優質內容建立頻道上下架標準、增加光纖涵蓋以及不經營新聞頻道等承諾。當時外界將NCC附條件通過的決議抨擊為「贖罪券」條款。

姚惠珍表示，公益信託林堉璘基金從頭到尾都辯稱，從未參與（中嘉案）投資，也未對任何投資案作決策指示。監察院雖認定上述所言皆為托推之詞，且認定公益信託林堉璘基金對於泰賀、朝隆等四家投資公司有實質影響力，弔詭的是卻接受NCC以「贖罪券」條款有條件通過中嘉案的作法。

姚惠珍強調，信託法從1996年施行以來，不管藍綠政府，對財團的「假公益真投資」、「假公益真避稅」等種種公益信託亂象視若無睹，甚至放任財團大鑽法律漏洞，多年下來，五財團成立的十大公益信託享有200億元稅負優惠，卻花小錢做公益，年均慈善支出比竟僅僅0.65%，遠低於國人綜所稅最低繳納門檻的5%。公益信託假公益、真投資，宏泰已經不是第一個案例。