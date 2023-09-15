8月詐騙案3571件攀新高 立委質問陳建仁誰要負責

行政院長陳建仁日前宣稱，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」。民眾黨立委陳琬惠今天引用警政署統計表示，今年8月的詐騙案件數高達3571件，高於去年同期的2621件，打詐國家隊淪為口號，只會辦論壇、大內宣，拿著禁不起檢驗的說詞欺騙社會大眾，請問行政院長陳建仁誰要負責。

陳琬惠指出，今年8月的詐騙案件數高達3571件，不僅明顯高於去年同期的2621件，光是今年8月的詐騙案財損竟然高達9億7千萬，對比去年同期的4億9千萬，幾乎是翻倍成長；比對過去5年資料，都沒有比今年8月高。

陳琬惠批評，今年5月，陳建仁於院會通過打詐綱領1.5版時曾經誇下海口，運用公私協力推動各項防詐作為，展現政府有能、人民有感。結果卻是愈打愈詐，詐騙產業鍊持續成長。

陳琬惠質問陳建仁，面對8月詐騙案再攀高、財損至少5年來最高，如此荒腔走板的打詐成績，誰要負責？這就是所謂「政府有能、人民有感」嗎？