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批政院阻基隆護海公投 守護外木山行動小組提行政訴訟

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
守護外木山行動小組今天在行政院大門口舉行「政院雙殺基隆護海公投 市民抗議絕不屈從」記者會。記者劉宛琳／攝影
守護外木山行動小組今天在行政院大門口舉行「政院雙殺基隆護海公投 市民抗議絕不屈從」記者會。記者劉宛琳／攝影

守護外木山行動小組今天在行政院大門口舉行「政院雙殺基隆護海公投 市民抗議絕不屈從」記者會，針對基隆市政府通過四接護海公投案後，行政院卻認定填海造地非屬地方自治事項，發函撤銷基市政府審查之決定，守護外木山行動小組決定對行政院提起行政訴訟。

守護外木山行動小組表示，行政院超譯「地方制度法」，基隆市政府與守護外木山行動小組分別向行政院提起訴願，然於8月23日遭到行政院駁回。對此，守護小組表達嚴正抗議，認為中央干預地方自治，宣告進入行政訴訟程序，要控告行政院違反地方自治精神封殺公投。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，「基隆護海公投」涉及特定開發案可否在基隆市政府88年公告之「基隆市水產動植物保育區」填海造地。依照漁業法，基隆市府有其管理權，開發更需申請經市府書面同意，台電曾依該限制事項，申請基隆市政府同意於該保育區填海造地，基隆市政府亦曾回文同意填海造地，「由此可見，可否在保育區填海造地，顯屬地方自治事項」。

蔡雅瀅說明，「基隆護海公投」主文僅要求基隆市政府就特定開發案，拒絕於「基隆市水產動植物保育區」填海造地，未涉及協和電廠更新改建計畫（含接收站）能否執行，公投理由亦清楚載明「協和電廠應如何轉型，不在本件公投範圍」，自與憲法第107條第5款電政及電業法第3條第4項的電業擴建許可及核准無涉。但政院竟以「電政」屬中央專屬事項，駁回訴願，實已不當限縮地方自治權限。

基隆護海公投領銜人暨守護外木山行動小組召集人王醒之表示，中央大動作撤銷基隆護海公投，後還駁回市府與守護小組的訴願，用盡手段不斷打壓，完全展現了能源轉型反民主一意孤行的路徑。其中，前後任基隆市長中選會主委李進勇、現任內政部長林右昌不但毫無捍衛基隆的肩膀，更對基隆的護海公投運動落井下石，幫著中央「割掉基隆人的聲帶」。

王醒之批評，護海公投遭到中央全力壓制，不僅僅是重挫基隆人，行政院更以此手段建立中央集權的能源轉型暴力機制，破壞憲法所保障之地方自治權利。

公投 行政院

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