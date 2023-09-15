國民黨團揭進口蛋庫存有3700萬顆 農業部應講清流向

超思進口巴西雞蛋爭議燒不停，國民黨立法院黨團今舉行記者會續追，國民黨立委洪孟楷揭露，進口雞蛋庫存8月時尚有3700萬顆，目前庫存多少雞蛋，農業部應告訴國人。

高雄市議員邱于軒視訊參與，表示她在高雄發現，有包括泰國、土耳其、澳洲的進口蛋。高雄市衛生局第一次稽查時，只稽查巴西蛋，直到她買到澳洲蛋時，告訴高雄市衛生局，她發現台農不只是有巴西蛋，還有很多國的蛋，她質疑衛生局、食藥署，到底有沒有搞清楚台農進了多少國的蛋，有多少標示不正確的蛋流通，這些都需要解決。

洪孟楷表示，進口蛋爭議發生中，陳吉仲神隱，從缺蛋危機變成壞蛋危機，國人擔心吃到品質不良的蛋，產生食安疑慮，陳吉仲有必要出面說明。今年3月27日下午2時的行政院食安會報中，陳吉仲當時提到進口雞蛋，稱國外的雞蛋冷鏈完整完備，可以存放三個月，國產雞蛋目前只能擺放一個月。巴西這波雞蛋宣稱可以放四個月，請問立基點在哪裡，是巴西講幾個月就相信幾個月？

洪孟楷質疑陳吉仲，巴西蛋效期標示不實，到底是個案還是通案？巴西蛋是台農誤標，另一個品牌「冠軍」也是洗選巴西蛋，9月2日製造，10月1日是有效期限，是另外一個誤標？國民黨立院黨團正式要求農業部，提供專案進口雞蛋執行情形，農業部提供的資料顯示，8月15日專案進口雞蛋庫存約3700萬顆，現在還庫存多少雞蛋？農業部總該告訴國人。

洪孟楷指出，台中市長盧秀燕昨天提到，這些進口蛋都是農業部核准進口，希望農業部說明清楚蛋的流向，方便市府循線追查，這是保護國人食安，而台中市衛生局長控農業部表示不方便給。地方政府衛生單位要向農業部請教進口雞蛋的流向，是哪些中盤商、業者、行業取得這批進口雞蛋，農業部不方便給，有那麼傲慢嗎？

洪孟楷稱，農業部說不只拒絕給台中，而是全國地方政府都拒給，因這是中央專案進口，只有農業部知道蛋的流向，綠營執政縣市的縣市長難道認為這不重要嗎？

黨團首席副書記長李德維說，進口雞蛋輸台原則上都是海運，運輸時間約在20至40天，他也質疑，將進口雞蛋的生產日期標示拿來等同於國產蛋合理嗎？陳吉仲宣稱，每批專案進口雞蛋皆需取得衛福部食藥署所發的食品及相關產品輸入許可通知，意思是這些雞蛋都是食藥署說可以賣的，想甩鍋給食藥署？這事情攸關全民食安，不只是衛福部食藥署要負責，農業部更有監督之責。