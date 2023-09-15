快訊

退休醫月花10萬住會館！養生村成新舒適安老空間

高雄市苓雅區夫妻凶殺命案！ 小孩上學前目擊爸媽中刀死亡

李敖長女批賴佩霞哈佛學歷是短期課程 無法列入選舉公報

賴佩霞雙重國籍爭議 柯文哲前幕僚舉往例指時間來得及

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天公布副手人選賴佩霞（右）。記者許正宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天公布副手人選賴佩霞（右）。記者許正宏／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨宣布賴佩霞擔任副手參選2024總統選舉，不過，賴佩霞被發現有雙重國籍問題。民眾黨總統參選人柯文哲前幕僚吳靜怡今天表示，依照2011年宋楚瑜搭配林瑞雄的經驗，林瑞雄從AIT領表到正式拿到美國國務院發出的放棄美國籍文件近2個月，最終壓線正式登記參選。

針對在野整合問題，吳靜怡三隻小豬淘汰賽形容，並逐一分析郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜的近況。

郭台銘昨宣布副手是賴佩霞，外界關注賴佩霞是否能在期限內放棄美國籍，吳靜怡以2011年宋楚瑜的搭檔林瑞雄為例，林瑞雄在9月26日AIT領表，9月27日AIT遞件，並宣稱已經沒有美國國籍，最後，林瑞雄在11月21日正式拿到美國國務院發給的放棄美國籍文件，壓線，才能正式登記。

柯文哲日前宣布成立第三方檢舉平台，除害除弊交給四大會計師事務所勤業眾信，結果記者會後業者隨即宣布終止提供服務。吳靜怡說，人家提供服務不包含審視黨員背景，尤其提到高虹安，碰都不能碰，於是解約，還要發兩次聲明說清楚「無關政治」而是服務範疇問題。

吳靜怡表示，從這兩事件都讓全台人民看清楚這兩位聲量梟雄的缺陷，就是出現在不算是細節上的魔鬼，而魔鬼就是無法讓候選人無後顧之憂的團隊。

侯友宜昨出發訪美，吳靜怡分析，兄弟出包讓侯友宜美國行沒人關注，但侯順利與否在這場小豬淘汰賽來說，很重要。

美國 國籍 小豬

延伸閱讀

郭辦認昨天才知賴佩霞有美國籍！ 黃士修：現已找律師申請放棄

李敖長女批賴佩霞哈佛學歷是短期課程 無法列入選舉公報

金鐘58／賴佩霞叩關金鐘女配角！評審驚曝高分入圍關鍵

賴佩霞當郭台銘副手不忘本業 10月回歸演員「倒垃圾」

相關新聞

侯友宜抵紐約 上百僑胞迎接盼「綠地變藍天」

國民黨總統參選人侯友宜訪美，美東時間9月14日晚間7時55分抵達紐約甘迺迪國際機場，侯友宜禮遇通關入境，現場近百人拉布條...

賴佩霞雙重國籍爭議 柯文哲前幕僚舉往例指時間來得及

鴻海創辦人郭台銘昨宣布賴佩霞擔任副手參選2024總統選舉，不過，賴佩霞被發現有雙重國籍問題。民眾黨總統參選人柯文哲前幕僚...

韓國瑜北上探訪 87歲連戰近況曝光

前副總統連戰去年小中風後鮮少露面，連戰兒子、國民黨副主席連勝文今天在臉書公布，前高雄市長韓國瑜日前拜訪連戰的照片，連勝文...

政院：明年社福津貼需求1314億 預算未短編

媒體報導，明年度社福津貼預算達新台幣1314億元，卻短編194億元。行政院今天表示，所需經費均已納編在公務預算及基金預算...

政院增社福津貼 預算編列不足

行政院長陳建仁昨拍板「一一三年八加一項社會福利津貼調整」，預計調升百分之七，受益的人數達三○八點六萬人，預算估約一三一三...

學者：財政紀律有問題 應重送

行政院昨日拍板國民年金及七項社服津貼以及老農津貼調整案，預計明年初調升，而日前送交立法院預算書僅編列一一二〇億元，仍不足...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦