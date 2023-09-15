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87歲連戰近況照曝光！韓國瑜北上探訪合影 連勝文：會面約了很久

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。圖／取自連勝文臉書
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。圖／取自連勝文臉書

前副總統連戰去年小中風後鮮少露面，連戰兒子、國民黨副主席連勝文今天在臉書公布，前高雄市長韓國瑜日前拜訪連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。

連勝文透過臉書貼出連戰、韓國瑜與他的三人合影，表示「感謝特別從雲林北上探望我父親！這次會面我們約了很久，但直到近來父親狀況較穩定，才有辦法見面！市長也一如過往，談笑風生、充滿了正能量！再次感謝韓市長的探訪與關心！」

現年87歲連戰去年小中風，今年2月連戰舉行「連戰回憶錄」新書發表會，當時藍營大咖齊聚一堂，包括前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜皆受邀出席。

新書發表會當天，連戰致詞時表示，回憶錄可以給志同道合的朋友互相砥礪，遇到挫折仍然堅持理念，不改其志，「願天佑中華民國，以及深愛的家園台灣，更盼望兩岸能走上和平之路，共同繁榮，子子孫孫不再受戰火波及」。

連戰 韓國瑜 連勝文

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