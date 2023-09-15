【專家之眼】火箭人金小胖插手俄烏戰爭

被美國稱做「小火箭人」的北韓最高領導人金正恩和俄羅斯總統普亭，本周三借「東方經濟論壇」開會之際，在會議所在地海參崴北方的東方太空發射場會面，而且闢室密談。雙方均公開表示了會進行軍事合作，此舉是否形同北韓介入俄烏戰爭，對俄烏戰爭有何影響？是否對東亞區域和平也造成影響？進而影響到台灣的安全？

首先說明一下東方經濟論壇是自2015年9月起，每年在俄羅斯海參崴（Vladivostok，中文翻為「符拉迪沃斯托克」）的遠東聯邦大學舉辦的國際論壇，目的是鼓勵外國在俄羅斯遠東地區投資。雖然是循例辦理，但也是俄羅斯企圖突破因俄烏戰爭，美國及北約各國對俄羅斯的經濟制裁所造成的困境。其中最重要的是歐洲各國不再仰賴俄羅斯的天然氣和石油，雖然中共、印度及土耳其仍繼續向俄羅斯購買。但這次普亭和金正恩的合作，應該也談到北韓向俄羅斯購買天然氣和石油。

當然，更重要的是俄羅斯是糧食出口大國，由於俄羅斯發動糧食戰，黑海穀物協議不再續約，俄羅斯出口非洲及歐洲國家的糧食受到影響，而北韓正需要大量糧食，可以成為俄羅斯的買家，對俄羅斯的經濟有幫助。

北韓過去幾年發生糧食短缺，之前曾經出現士兵搶奪民眾糧食事件，造成軍心不穏。後來金正恩保證每個軍人每天可以獲得300克的大豆，而且每三個軍人養一頭羊，其實是採取了類似像屯兵或是像大陸生產建設兵團的軍隊自給自足政策，才穩定了部隊，但糧食不足始終是金正恩需要解決的問題，俄羅斯正好可以幫金解決此問題。

金正恩採取的國防政策就是發展核武，可以向美日韓進行核子勒索，因此導致聯合國安理會對其進行各式各樣的制裁，在上達2、3千項物品的制裁中，當然包括核技術，以及和核武戰術戰略導彈密切相關的太空衛星技術，擁抱俄羅斯，可以得到俄羅斯軍事衛星的技術。

而俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，目前烏克蘭發動反攻，在東方和南方戰線，烏軍有些斬獲。但不算是對俄羅斯三道防線的第一道完全突破，不過確實在第一道防線收復了一些村莊。為了對付烏軍的大反攻，俄羅斯的庫存武器彈藥消耗很多，亟待補充。

以目前俄烏戰爭的局勢估算，俄羅斯一年需200萬發炮彈，北韓長期備戰，軍事觀察家們認為在提供俄羅斯所需彈藥上，北韓可以給的幫助很大，這也正是俄方急需的物資。尤其北韓武器彈藥系統是以前蘇聯的軍事裝備為依據的，特別是俄烏戰爭打到現在，俄羅斯的大砲、多管火箭及反坦克導彈損失很多，外媒提到，金正恩應該會提供俄羅斯這些武器。

「普亭大帝」加上「火箭人金正恩」軍事聯手，某些程度等於北韓涉入了俄烏戰爭。俄羅斯如獲得北韓軍備協助，烏軍的反攻遭到的抵抗會更大，而夏季的反攻距離初冬的來臨，只剩約30天，反攻沒有到位，澤倫斯基宣稱明年將結束戰爭，機會不大！

北韓獲得俄羅斯的糧食、能源及衛星技術，核武勒索能力增加，會不會更貿然對南韓、日本進行軍事行動？而美國對於俄國及北韓軍事合作已提出警告，應該會更增加在東亞地區美日韓的軍事演習。一旦如此，中共、俄羅斯和北韓也會回應，東亞地區的區域緊張程度會升高。而台灣雖不至於直接涉入美日韓的軍事行動，但捲入這場是非似無可避免，台灣安全也勢必受到影響！