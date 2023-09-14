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網傳賴清德請臨時工「100分鐘500元」民進黨今晚提告

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
網傳賴清德請臨時工「100分鐘500元，民進黨今晚提告。圖／民進黨提供
網傳賴清德請臨時工「100分鐘500元，民進黨今晚提告。圖／民進黨提供

國民黨青年部前主任陳冠安今天指控，民進黨總統參選人賴清德競辦為了後援會活動湊人數，在零工平台「小雞上工」刊登「100分鐘賺500元」的打工資訊。民進黨表示，已在今天晚上提告刊登訊息的柳小姐，並敬告造謠者應立刻道歉。

根據小雞上工平台上的資料，有一名「柳小姐」刊登了「9月23日民進黨賴清德後援會」徵求臨時工的打工資訊，還特別註明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」等語，時間為9月23日下午3時20分至5時，地點則標註於新北市新莊區五工路上，位於賴陣營經常承租辦活動的頤品大飯店附近。

民進黨發言人卓冠廷表示，此則資訊並非民進黨中央黨部與賴清德競選辦公室發出，為不實訊息，民進黨已在晚上7點33分提告該名柳小姐違反「選罷法」、妨礙名譽等罪，除了要請大家幫忙澄清，也要呼籲有心人士不要刻意操弄，造成社會撕裂。

卓冠廷指出，陳冠安在未經查證下，刻意發布此訊息，此舉已涉違反「刑法」第310條第一項，及「公職人員選舉罷免法」第104條第一項，致民進黨及民進黨提名總統候選人名譽受損並意圖使人不當選，民進黨嚴正敬告造謠者及國民黨應立刻道歉。

民進黨 賴清德

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