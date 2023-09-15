學者：財政紀律有問題 應重送

行政院昨日拍板國民年金及七項社服津貼以及老農津貼調整案，預計明年初調升，而日前送交立法院預算書僅編列一一二〇億元，仍不足一九三點八億元，學者認為，這代表政府財政紀律有問題，建議重送預算書。

政治大學財政學系教授陳國樑指出，國外有一套理論，也有不少證據，發現每次到選舉時，發展相對成熟的國家，會跟著選舉去做擴大預算循環，但在選後就會減少支出或者增稅。近來常看到部分重要政策，像是學費政策，是參選人提出想法後，中央的政策馬上去做調整，那財政紀律法就有提到政府的歲出、歲入差額、債務不能受到政治、選舉的影響，如果受到影響就是違反財政紀律法的立法目的，會讓大家有點擔心。

陳國樑說，財政是一個大水壩，如果一些漏洞不去修補的話，那水壓就會越來越大，最後導致整個水壩潰堤，對國家的影響就非常大；現在新年度的預算還沒開始審議，最好的方式就是立法院把預算書退回去，行政院重新再提一個版本。

台北商業大學財政稅務系專任教授黃耀輝表示，我國的財政紀律法都有規定，如果立法或政策，增加支出或者減少收入都有明確的規定，要有對應的財源，賴清德擔任過行政院長，對於相關程序都了解，不能因為選舉考量，行政院就立刻呼應。