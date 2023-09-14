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社會福利津貼調整 民團提醒缺了這塊拼圖

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
行政院院會拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」民團樂見，不過也提醒，身障年金至今尚未併入勞保，使得許多身障者憂心投入職場後，未來退休後領不到身障年金，呼籲政府儘速調整。聯合報系資料照
行政院院會拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」民團樂見，不過也提醒，身障年金至今尚未併入勞保，使得許多身障者憂心投入職場後，未來退休後領不到身障年金，呼籲政府儘速調整。聯合報系資料照

行政院拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」，因應消費者物價指數（CPI）連動調整，調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，共308.6萬人受惠，整體經費估達1313.8億元。不過民團指出，身障年金至今尚未併入勞保，使得許多身障者憂心投入職場後，未來退休後領不到身障年金，呼籲政府儘速調整。

政府於民國101年建立社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率，依行政院主計總處預估，今年度消費者物價指數較2019年約成長7%，各部會將依此調增相關津貼補助，不過實際調整比率，須依行政院主計總處明年1月公告的消費者物價指數。

衛福部今在行政院會報告「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，已完成老農津貼與8項社福津貼給付實際調整金額規劃。其中身心障礙者生活補助費每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元；身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由5065元調整為5420元。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，樂見政府調增中低收的身心障礙相關社會補助，不過她提醒，2016年政府將軍公教身心障礙的身障年金，整併至國民年金當中，當時一般身心障礙的身障年金沒有同步調整，曾允諾未來也會在整併到勞保當中，但至今尚未調整，使得現在非軍公教的身心障礙者，擔心一但開始工作，未來會領不到身障年金，反而不太有工作意願。

「既然政府都要花錢去照顧身心障礙族群，希望最後的缺口可以盡快處理。」洪心平表示，希望政府允諾當年對民團的承諾，將勞保比照軍公教，除了軍公教以外，也要照顧一般國民身份，齊頭式調整顧好全民老後經濟安全，也讓身障者安心投入職場。

身障者 軍公教

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