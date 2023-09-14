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美方擬將埃及軍援轉台灣 藍委：優先投入減少台海風險

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

根據華爾街日報報導，由於埃及未能在人權和其他議題有所進展，拜登政府擬將其中5500萬美元（約合新台幣17.5億元）的軍援資金轉向台灣。國民黨立委陳以信今分析，埃及人權問題和台灣得到軍事融資，這是兩件事情，美方預算有空間，在預算排擠的情況下，投注在美方認為最重要的減少台海軍事風險。

陳以信說，埃及由於人權問題導致援助停止，與對台灣進行軍事融資上協助，原則上這是兩件事情。對台灣的軍事融資部分，可說是有增加的必要，美方評估台海軍事風險升高，結果恐對美方不利，故美方主動提供軍事上的協助，擴大軍事合作。美方有些他們認為應要增加的軍備，應要主動協助我方的項目，不管是無人機、彈道飛彈或不對稱戰力的提升，甚至資訊上的協助與分享，美方會主動判斷。

陳以信指出，美方對台的軍事協助從過去的自我防衛，到現在的加強嚇阻，在預算範圍裡面來完成。除相關項目更快批准外，美方也主動提出很多需要的項目，以總統特別撥款或外國軍事融資的方式協助。埃及的項目跟台灣的並非相關，但美方預算上有了空間，現在優先需要的是建立台灣嚇阻力量，故在預算排擠的情況下，美方找到了更多預算，投注在美方認為最重要的減少台海軍事風險。

陳以信強調，對於美國的軍事協助，都是正面的肯定且表達感激，但對於台海軍事風險的提高、兩岸軍事的緊張，必須要穩定台海，及早處理兩岸關係。備戰之餘，我方感謝美國的協助，台灣人仍然要主動避戰，避戰才是台灣的和平生存之道。未來面臨和平與戰爭的選擇，是這次大選最重要的主題，國民應認真看待。

國民黨立委陳以信。聯合報系資料照
國民黨立委陳以信。聯合報系資料照

台海 埃及 陳以信 美國

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