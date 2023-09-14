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黃國昌批監察院查NCC沒是非 「蚊子院」升格「洗地院」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委黃國昌。聯合報系資料照
前立委黃國昌。聯合報系資料照

前立委黃國昌今天在臉書批，監察院沒是非、本末倒置、滑天下之大稽，從「蚊子院」正式升格為「洗地院」了。

黃國昌說，他昨天看到監察院發布的新聞稿，針對鏡電視申設案要求NCC檢討改進，本來有點驚訝，納悶監察院何時醒了？進一步看到內容「差點要噴飯」，原來監察院要NCC「檢討改進」的根本不是鏡電視申設案的違法濫權，也不是NCC一路的包庇縱容，而是責怪NCC核發執照時間拖太久，附加了太多過當的附款負擔。

黃國昌批，蔡英文總統寵臣洪耀福以所謂民間人士的身份，去NCC找陳耀祥傳達府院意志，但監察院卻無動於衷，為了執行鏡電視創辦人裴瑋口中「總統的旨意」，政治黑手公然伸入NCC，監察院卻視若無睹。

黃國昌指出，鏡電視前三董一監向NCC自首，舉報鏡電視早已違反許可處分的附款後，NCC明知違法卻仍秉承上意、執意包庇，監察院裝沒看見，連NCC在審查期間不斷洩密，明顯地內神通外鬼，NCC主委陳耀祥還是淪為替鏡電視護航的「細漢仔」。

黃國昌批，監察院每年花納稅人10億元，但這樣的「盲腸機關」該做的正事不做，竟然出來幫違法濫權的綠營權貴洗地，還洗到如此不堪的境地，所謂的「御史大夫」還知道羞恥兩個字怎麼寫嗎？

去年國民黨立委在立法院抗議NCC成為執政黨的傀儡，NCC主委陳耀祥（中）也拿著「請尊重獨立機關」的牌子反擊。聯合報資料照
去年國民黨立委在立法院抗議NCC成為執政黨的傀儡，NCC主委陳耀祥（中）也拿著「請尊重獨立機關」的牌子反擊。聯合報資料照

NCC 監察院 鏡電視 黃國昌

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