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8+1社福津貼調整預算編列不足 林萬億：政府想辦法支付

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院發言人林子倫（右起）與政務委員林萬億。記者劉宛琳／攝影
行政院發言人林子倫（右起）與政務委員林萬億。記者劉宛琳／攝影

行政院院會今天拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」，但行政院8月底送到立法院的明年度預算書編列1120億元，但這次在社福津貼預計調升7%，預算應編列1313.8億元，比送交立法院的預算書少編193.8億元。對此，政委林萬億受訪，與預算書上的數據有不足的部分，政府要想辦法去支付。

林萬億表示，當時在編列預算的時候是用前一年度（110年）的CPI的漲幅度來推估，那時候有一點偏低，經過這幾個月來每一季來檢討可調幅到什麼程度，所以今天報告的數據是前幾天經過盤點後約略的數據，雖然有一點落差，但明年1月發的時候還是要依照最新的數據。

林萬億再解釋，預算編列是依法行政的項目，之前編列的預算是依照3月的統計，而現在是依照8月的統計，如有誤差，明年1月1日的發放必須依照新的數據，與預算書上的數據有略乾不足，政府要想辦法去支付的。

對於老農津貼與8項社福津貼預計都將調高7%，衛福部次長李麗芬表示，這個消費者物價指數（CPI）是和上一次的CPI做比較，是112年到年底之後和109年做比較，所以推估是7%左右。

林萬億表示，法律規定要上一次的調整和這一次的調整中間CPI的累加，累加還要再回除上一次調整的CPI的分母，才會出現最後的結果。主計總處在112年8月的數字，有可能今年會到105.2，上次是98.3（110年），所以105.2減98.3，約略就是6到7之間，回除到98.3，所以推估大概就是7%。

林萬億表示，這個是4年的累加再回除調整後比精準的數據，還要再看9、10、11、12月物價指數調整的狀況來做最後8+1要調整多少，但約略不出這個數字上下。

林萬億 CPI 指數

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