【重磅快評】被審問9小時算規避調查？高市府好大官威

台農蛋品董事長涂萬財受訪訴委屈，稱自己沒錯，農業部卻要他拍道歉影片，若被政府重罰將提告；農業部聞訊稱訝異，高市衛生局卻出重手，連發新聞稿稱台農「拒絕規避」調查重罰30萬元、「再不來說明，一次不來罰一次」，展現莫大的官威。令人不解的是，業者說衛生局曾到公司稽查9小時，如果為真，衛生局怎好意思用「拒絕規避」調查為由重罰業者？

巴西進口蛋爆發誤標效期風波，台農蛋品董事長涂萬財前天拍片為「誤標效期」認錯，但昨天受訪反擊，指認錯是農業部要他講的，叫他擔下來，快點平息這件事情。他並喊冤說，政府對進口蛋效期無明確規範，若亂開罰他無法接受，將找律師提告。

記者昨天前往涂萬財的洗選廠訪問，涂時正與高雄市衛生局人員通電話，涂向對方抱怨「你們對進口蛋標示沒有明文規定，我就照以前模式標示，這批巴西蛋是農業部專案進口，我也不知有效期限，你們也沒講，現說要罰我，我很冤枉。

涂萬財還不滿表示，「你們來稽查，我開放我的倉庫、冰庫給你們查，都查不出瑕疵」，「從下午2點10分問到深夜11點20分，一問9個小時，我83歲了，犯了什麼罪？要被你們審問9個小時？」。這段談話剛好印證，在記者採訪之前，高市衛生局已到場稽查，而且還問話，停留時間長達九個小時。按常理，這麼長的時間，該問的問題都應該問過了。

但在涂萬財訴苦並爆料「農業部要我拍道歉影片」，掀開這個不堪聞問的黑幕，外界才知道，原來在事發之前，農業部早就先下手，要求涂萬財認錯擔責任，而且還要拍成影音。如果真是如此，農業部不僅連雞蛋都搞不定，還會欺負老人，這個新成立部會的作為真是令人歎為觀止。

涂萬財氣不過，抖出內幕，農業部心裡有數，所以措詞謹慎，坦承前天有跟該業者了解處理方式，建議盡速對外說明；農業部次長陳駿季今天回應，也只說非常訝異業者受訪說自己是被強迫或說謊，澄清農業部絕不會讓業者去背黑鍋和說謊，一切依法處置。

不過，這回換成高市衛生局搶戲，不僅發新聞稿指台農未依衛生局通知前來說明，依違反食安法直接開罰30萬元，還說再不來，就再罰；副局長並撂話，若有冤就出面講，「不要躲著我們」，對外喊冤卻躲著衛生局，「這樣態度好嗎？」，罰30萬元只是開端，再不派人到高市衛生局，一次不來罰一次。

衛生局官員措詞嚴厲，一次不來罰一次，固然是展現執法決心，也是依食安法、自治條例等法辦理，但是這樣的行政作為適當嗎？就各項食安法令而言，都有命業者限期改正，屆期不改正者，得連續處罰至改善為止的規定，高雄市衛生局第一次就說要罰業者30萬元，而且一次不來罰一次，但衛生局不是應該要給業者時間改善嗎？

再者，根據涂萬財的說法，在開罰之前，衛生局人員已到過涂的工廠稽查，到處都看過了，都查不出瑕疵，從下午問到深夜，9個小時不算短，難道不算「說明」嗎？為何麼非得要業者再跑一趟衛生局才算數？一個83歲的老人被官員問了9個小時，又怎麼說是「躲著衛生局」，難道是訴苦、拒絕背黑鍋惹怒了衛生局嗎？

最諷刺的是，衛生局向涂德財喊話「你有冤我們（衛生局）會去查，不是用喊的」，問題是，涂德財先被農業部要求「認錯」，乖乖拍影音，還恫嚇要重罰，接著衛生局又上門審問、開罰單，然後再說「你有冤我們（衛生局）會去查」，換做是你的話，會相信這樣的政府嗎？