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新竹跨年晚會由建商主辦 她酸竹縣府跟建商：合作無間

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委王婉諭今質疑新竹縣長楊文科與建商之間關係，縣府對此認為是王的情緒性發言。圖／王婉諭辦公室提供
立委王婉諭今質疑新竹縣長楊文科與建商之間關係，縣府對此認為是王的情緒性發言。圖／王婉諭辦公室提供

前新竹市府文化局長錢康明大爆市長高虹安男友李忠庭插手大新竹跨年晚會，引發干政質疑，新竹縣市府皆出面滅火，強調是民間自辦、非官方活動，但立委王婉諭今卻質疑，所謂民間團體是「一群建商」，大呼「（新竹）縣府跟建商可以說是合作無間」。

新竹縣府針對王婉諭質疑表示「對於民代單純情緒性的發言，縣府不予回應，謝謝」。新竹縣府昨天已聲明，大新竹跨年活動，新竹縣市首長確有共識，縣市可共同合作，由民間團體舉辦，地點採輪流方式。

王婉諭表示，近日新竹縣市是否要舉辦跨年晚會一事鬧得沸沸揚揚，想不到最後竟是由新竹縣市的「不動產開發商業同業公會」出面發表聲明回應。看到一群建商出面聲稱自己是民間團體，且抱持回饋公益心態才要來舉辦跨年晚會，讓她直說「實在讓我滿頭問號。」

王婉諭更稱「只能說，真不愧是和建商關係最麻吉的楊文科縣長，縣府跟建商可以說是合作無間」，控新竹縣府與建商之間關係不一般。

高虹安

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