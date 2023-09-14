時力：柯文哲堅定支持黑金 第三方只是外包的卸責平台

勤業眾信今天終止與民眾黨第三方檢舉平台的委任案，時代力量發言人余佳蒨說，很遺憾民眾黨搞錯重點、模糊焦點，不管是黑道還是貪污爭議，關鍵就是領導人有沒有決心處理，民眾黨主席柯文哲堅定支持黑金，第三方平台只是責任外包的卸責平台。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，民眾黨與勤業眾信聯合會計師事務所簽約，引進第三方檢舉平台，「拿來檢視高虹安剛好」，勤業眾信今天發布聲明，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已經在今天終止委任。

余佳蒨透過新聞稿表示，民眾黨到現在還在模糊焦點、搞錯重點，難怪黑金爭議連環爆，不管是黑道還是貪污爭議，關鍵就是領導人有沒有決心處理，當柯文哲堅定支持黑金，第三方平台就只是責任外包的卸責平台。

余佳蒨指出，民眾黨內設有中評會，該委員會的主要業務之一，就是針對黨員違紀行為進行調查，然而中評會主委才被柯文哲辱罵「誰家的狗，自己回去管好」，難怪染黑、貪腐爭議迄今，看不見中評會的任何動作。

余佳蒨強調，民眾黨每次發生問題，就指責提出問題的人，這不叫面對問題，而是轉移焦點、推卸責任，請柯文哲不要東拉西扯，直接對外講清楚，要不要把新竹市長高虹安、雲林黨部執行長王新堯送到中評會處置。