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政院將增社福津貼、提最低工資法 藍：選舉到才想做

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團曾銘宗。本報資料照片
國民黨立法院黨團曾銘宗。本報資料照片

行政院長陳建仁今拍板，明年起調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民等多項福利津貼，估逾300萬餘人受惠，且「最低工資法」政院版草案也將在這會期送入立法院審議。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，大方向支持，但民進黨執政七年半都不做，現配合副總統賴清德選總統才提出，行政院變成賴競選後援會行政科。

曾銘宗表示，大方向支持行政院社福津貼增加及「最低工資法」修法，但這些提議國民黨團早有提出，執政黨都置之不理，施政至今實質薪資持續倒退，物價上漲，低薪、貧富差距加大問題嚴重，可以看出行政院現在才提出，是選舉考量。

曾銘宗說，近年在野黨每年都有提出調高社福津貼、改善低薪等提案，「最低工資法」修法蔡英文總統上任就承諾過，最早提出版本的卻是數年前時任國民黨立委的蔣萬安，現在行政院在最後會期提出版本等，根本就只是為了呼應賴清德近日提出的政見，也是選舉得考量。

曾銘宗諷刺表示，民眾和在野黨喊了半天都不做，一直要等到民進黨的候選人選前提出才推動，行政院已經變成賴清德競選總部後援會的「行政科」。

行政院 賴清德 低收入戶 曾銘宗

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