星國前外長指兩岸現況難持久 外交部：別淪中國傳聲筒

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聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
新加坡前外長楊榮文昨於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，並在演說結束後接受國內外媒體訪問。他認為，台灣應該避免被美國利用。記者陳熙文／攝影
新加坡前外長楊榮文昨於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，並在演說結束後接受國內外媒體訪問。他認為，台灣應該避免被美國利用。記者陳熙文／攝影

新加坡外交部長楊榮文昨針對兩岸關係表示，「台灣是美國利用來對付中國大陸的一枚可以犧牲的棋子」、「台海現狀實際上是不可持續的，應達成『一個中國』的未來」等，外交部今天對此表示，完全與事實不符，認知明顯偏頗，並呼籲應避免淪為中國傳聲筒。

楊榮文昨於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說。他表示，台海現狀是不穩定和虛幻的，並認為台灣只有在美國的支持之下才能維持和中國大陸分離的狀態。楊榮文表示，美國能維持台海現狀多久，取決於美中之間的軍事力量平衡，以及台灣人民的意願。

他指出，台灣是美國以第一島鏈圍堵中國解放軍的關鍵地區，其對台政策不是出於愛台灣人，而是利用台灣來對付中國大陸的一枚重要棋子，是為了讓中方無法獲得台灣這個打不沉的航空母艦。

對於楊榮文的發言，外交部回應說，完全與事實不符，認知明顯偏頗，並與區域內多數民主國家的理解大相逕庭，並認為其個人意見，不僅無助區域和平與穩定發展，也損害台美關係與台星關係的正向發展，外交部表示高度遺憾，並呼籲避免讓公開意見淪為極權中國的傳聲筒。

外交部說，歡迎各國友我人士來訪，實地見證我國堅定維護國家主權，以及捍衛民主、自由、人權以及法治所做努力，同時也期盼外國訪賓應邀來台出席活動，宜正確瞭解國際區域情勢發展，並展現對地主國的尊重及基本外交禮儀，以免被認為在協助中國政府宣傳，發表傷害台灣人民感情的不當言論，進而造成台灣社會對立與誤解。

外交部 新加坡 兩岸關係

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