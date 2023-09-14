明年8加1社福津貼給付調增 民進黨團：不用聯想到選舉

行政院會今天通過老農津貼及8項社福津貼給付調升，總共308.6萬人受惠，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，政府在既有的時程上面，做該做的事情，不用把每件事情都聯想到選舉，對於一個國家該有的治理，民進黨非常認真地在進行。

行政院長陳建仁今天聽取衛福部「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，核定衛福部、農業部、原住民族委員會自明年1月1日起，調增低收入戶生活補助、國民年金及老年農民福利津貼，每人每月依領取項目不同，調增在143元至1190元不等，估計逾300萬餘人受惠。

洪申翰受訪時表示，政府就是在既有的時程上面，做該做的事情，包括津貼的調整、金額的增加，「不用把每件事情都聯想到選舉」，其實都是因應整體社會的需求，真的不用太政治化，選舉是選舉，但是一個國家該有的治理，民進黨還是非常認真地在進行。