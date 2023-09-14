民眾黨揭他私會廠商、涉嫌綁標 錢康明喊話：歡迎來告

新竹市前文化局長錢康明連日爆出「被請辭」內幕引熱議，市議會新聯線政團議員李國璋、宋品瑩、鄭慶欽今也召開記者會反擊，指出錢康明多次邀約新竹市長高虹安私下與廠商會面以及疑似綁標等行為。錢康明也在臉書回擊，如有3位議員在記者會上所說違反法律的事實，「歡迎來告我、弄我真的沒必要，只要會逢迎拍馬就好」。

民眾黨議員宋品瑩指出，錢康明在處理林智堅前市府遺留下來的「兒探館」及「展演中心」兩個爛攤子時，私下與某廠商密切接觸，在處理兒探館重啟監造的計畫時，多次邀約高虹安私下與廠商會面，表示「有廠商有意願BOT」，甚至直接說出：「廠商表示願意用行動支持高市長」。

民眾黨議員李國璋也說，錢康明不只多次在市府同仁面前表達「許多計畫他都有自己的廠商可以來幫忙」，甚至在3月30日，跨年晚會追加預算還沒通過前，就可以逕自確定跨年演唱會的主持人，痛批：「錢康明你這個行為就叫做綁標，這是違法的！」

「我先說，這是公開的指控，我不告他們」錢康明今天也在臉書回擊，他不會對3位議員提告，但這並不代表他承認自己有做違法之事，錢康明說：「因為是朋友，所以不能隨便對簿公堂，能透過對話來釐清就好了，但是如有記者會所說本人違反法律的事實，歡迎他們來告我，我一定出庭說明」。

「真的搞錯了，誰給他們錯誤資料的啊」，錢康明也對3位議員喊話：「朋友啊，你們要來問我啊，不要人家給你們什麼你們就信啊，建立議員的形象不容易，我不會再任官職了，但你們還要選啊」。

錢康明說：「給你們資料的人太壞了，我完全不會回應這場記者會的內容」，並表示自己不會被牽著另闢戰場，要專心做他該做的事，也提醒幕僚不要再亂給資料，「快幫幫市長吧！再說一次」。錢康明也對高虹安喊話：「認錯、道歉可以是選項，不是對我認錯、道歉，別又搞錯了」。