賴佩霞出任副手有美國籍？黃士修：由她回答以示慎重

投入2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘今宣布藝人賴佩霞出任副手。由於賴佩霞於17、18歲時曾移民美國，現在是否還有美國國籍，引發關注。郭台銘辦公室發言人黃士修今表示，賴佩霞近期會受訪回答，至於是否會放棄，黃士修認為她會，「但這問題應該由她來回答以示慎重」。

關於國籍問題，黃士修受訪時表示，這個問題郭台銘有說，賴佩霞近期受訪時會回答，她也會在公開受訪時親自回答大家；至於是否會放棄，黃士修認為「會」，但這問題應該由她來回答，以示慎重。

賴佩霞說，過去她對台灣政治並不清楚，因為不習慣媒體對話的方式，也沒那麼近距離觀看台灣政治走向，直到9月接受郭台銘邀請後才開始專注，她看到媒體上對郭董的評論，不是她在郭台銘身邊的老員工聽到的那樣。

賴佩霞說，郭台銘是心地善良、心很軟的人，所以有很多人來到他身邊，什麼樣的人都有，他一定必須畫清界線、而把自己弄得很剛強、說話很直率，那都是他的另外一面。她所知道的郭，「當我看到他太太、孩子、團隊相處，我確信有另一部分的他是大家不認識的，」如果是因為大家誤判而錯過這樣的領導人，有點可惜。

賴佩霞也笑說，她擔任副手的消息一出後，「現在下巴掉到地上的是我的兩個女兒和兒子、媳婦」，他們完全不知這件事，除了她的工作夥伴、先生知道，對其他人都沒有提起，其中很大因素是因為，今天將公布金鐘入圍名單，她不希望去影響任何對電視劇「人選之人」的裁判，「盡可能多一事不如少一事，所以沒跟任何人說。」

賴佩霞也說，聽到被受邀擔任副手時，當下沒有馬上決定，但是她保持開放心態，去年是她給自己許願「沒有天花板的一年」，沒想到竟然會到這裡來。在跟郭台銘見過2、3次面後，「我很確定是可以合作對象，」郭很有趣，而且她也對郭說過，選舉真沒必要這麼劍拔弩張，就把他們想做的好好做好，相信很大一部分人的心也是一樣的。