大直塌陷案仍有疑點 三監委審請自動調查
監察委員林國明、施錦芳、林盛豐今天表示，台北市中山區「基泰大直」建案施工不慎，造成附近民宅傾斜及整棟建物下陷，影響公共安全且嚴重損及民眾權益，已申請自動調查。
三位監委指出，據報導，基泰建設「基泰大直」建案，於112年9月7日晚間因施工不慎，導致工地坍塌及鄰房傾斜，甚有民宅整棟下陷之重大公安情事；但事件發生前，附近居民已多次向台北市政府陳情，「基泰大直」建案的工程施作，造成所有建物出現牆面龜裂、縫隙等損鄰情事，北市府仍認無危害公共安全，由建商繼續施工。
三位監委表示，台北市老舊住宅密集，且結構耐震等級不符法令規定，建築物機能與安全性逐年下降，影響公共安全及民眾居住安危。老舊建物的逐步重建或更新確有其必要性，主管機關如何落實監督管理新建案的施工，審慎監測及處理老舊住宅的居住安全，實有關注瞭解之必要。
三位監委指出，台北市政府處理民眾陳情「基泰大直」建案施工損鄰事件之始末經過及法令依據為何？該府認定無危害公共安全之原因及依據為何？現行建築施工損鄰事件之法令規範有無不周？另上開建案之工程施作是否符合建築法等法令規定？如何維護受災民眾之財產權益？均有待調查釐清。
大直民宅傾斜案 新聞整理包
▪【災民安置】超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間
▪【倒塌元凶】大直民宅塌陷…土質鬆軟是元兇！專家點出「雙北這兩區」也是
▪【總經理神隱】基泰總經理放鳥市府、拒接川伯電話 李四川：最嚴重譴責
▪【提告基泰】大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言