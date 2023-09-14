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大直塌陷案仍有疑點 三監委審請自動調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

監察委員林國明、施錦芳、林盛豐今天表示，台北市中山區「基泰大直」建案施工不慎，造成附近民宅傾斜及整棟建物下陷，影響公共安全且嚴重損及民眾權益，已申請自動調查。

三位監委指出，據報導，基泰建設「基泰大直」建案，於112年9月7日晚間因施工不慎，導致工地坍塌及鄰房傾斜，甚有民宅整棟下陷之重大公安情事；但事件發生前，附近居民已多次向台北市政府陳情，「基泰大直」建案的工程施作，造成所有建物出現牆面龜裂、縫隙等損鄰情事，北市府仍認無危害公共安全，由建商繼續施工。

三位監委表示，台北市老舊住宅密集，且結構耐震等級不符法令規定，建築物機能與安全性逐年下降，影響公共安全及民眾居住安危。老舊建物的逐步重建或更新確有其必要性，主管機關如何落實監督管理新建案的施工，審慎監測及處理老舊住宅的居住安全，實有關注瞭解之必要。

三位監委指出，台北市政府處理民眾陳情「基泰大直」建案施工損鄰事件之始末經過及法令依據為何？該府認定無危害公共安全之原因及依據為何？現行建築施工損鄰事件之法令規範有無不周？另上開建案之工程施作是否符合建築法等法令規定？如何維護受災民眾之財產權益？均有待調查釐清。

大直塌陷案仍有疑點，三監委審請自動調查。本報系資料照
大直塌陷案仍有疑點，三監委審請自動調查。本報系資料照

大直民宅傾斜 基泰建設

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