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柯文哲昨宣布設第三方檢舉平台 業者今發聲明終止委任

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，黨主席柯文哲（中）昨天上午出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台。不過，勤業眾信今天發出聲明稿表示，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於今日終止該項服務委任。本報資料照片
民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，黨主席柯文哲（中）昨天上午出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台。不過，勤業眾信今天發出聲明稿表示，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於今日終止該項服務委任。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲昨天宣布與勤業眾信合作，成立第三方檢舉平台。不過，勤業眾信今天發出聲明稿表示，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於今日終止該項服務委任。民眾黨稍早發出採訪通知，民眾黨副秘書長許甫今天下午1時將出面說明勤業眾信聲明解約一事。

勤業眾信聲明稿指出，近日有關本與台灣民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾，身為專業服務機構，向來秉持中立並遵循專業規範執行相關業務，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於9月14日終止該項服務之委任。

針對勤業眾信聲明解約一事，民眾黨今天下午1時將舉行記者會說明，據了解，記者會將說明溝通簽約過程，以及昨天記者會勤業眾信未派人到場等原因。

台灣民眾黨 記者會 柯文哲

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