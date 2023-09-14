前文化局長說竹市有跨年晚會 高虹安：溝通有誤會 感謝他付出

新竹市前文化局長錢康明近日指控市長高虹安男友干預跨年晚會活動，並強調「自己離職前，新竹市都有跨年晚會」，市府昨說明7月已有共識由縣市政府支持民間辦理。市長高虹安今天受訪說，可能行政溝通上有疏忽誤會，做不好的部分會深自檢討，也感謝錢前局長的付出。

高虹安說，大家陸續看到跨年事件的脈絡，市府說法從頭到尾都是一致，三月底的時候，新竹市政府年底想要籌辦跨年，城銷處、文化局等局處開始發想，包含預計的活動、規模與內容是什麼，錢康明局長當時有協助規畫與發想。

高虹安也說，後來在6月議會定期會，錢有提出有廠商1700萬元的規畫，但討論只能追加350萬元，之後在5月楊文科縣長來找自己討論跨年，到了7月自己跟楊縣長在新竹縣開會討論，決定縣市依循新竹縣往例，縣市不主辦但支持民間公會來辦理，縣市政府協助道路交管與場地租借上，過程也都有明確報告。

至於錢康明近日強調自己到9月離職前，新竹市都有要辦跨年晚會。高虹安認為，是否溝通傳遞上落差，從錢前局長發文的脈絡來看，局長在7月12日有跟縣府處長交換聯絡方式，而在7月20日與不動產公會討論舉辦方式，當時有交辦給縣府交旅處協助相關行政支持上，錢也有加入相關工作群組，或許中間有蠻大的誤會。

高虹安表示，錢康明前局長為何在任內不知道新竹市在大新竹跨年活動的角色是什麼，自己也深自檢討，跟錢局長的互動過程，是否造成誤會或如何？而錢在8月時還有找廠商討論1700萬元的規畫，自己知道時趕快跟他說「沒有舉辦活動了」，強調是來往溝通有所誤會。