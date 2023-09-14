民主國會30年 立法院16日舉辦全國古蹟日國會殿堂巡禮

立法院響應全國古蹟日，將在本周六（16日）上午9時至下午5時，舉辦「民主國會30年－全國古蹟日歡迎巡禮台灣國會殿堂」活動，立法院台北、台中院區同步開放參觀，立法院表示，參觀立法院還可集章領取限量立法院黑熊保溫瓶、紀念筆、帆布袋、徽章等好禮。

立法院今天發布新聞稿表示，台灣1987年解除戒嚴，1993年誕生民主國會，從過去威權時期邁向國會至上，奠定今日「民主台灣」的基礎。台灣國會全面改選就職於2023年2月1日滿30年，被國際譽為民主國會，是台灣民主先賢百年追求的成果。

立法院表示，前身為日治時期台北州立第二高等女學校的立法院，建物緣起考據為日治時期大正8年(1919年)，並曾於昭和10年(1935年)整建，代表一段台灣過去的殖民歷史。光復後一度作為台灣省政府農林廳辦公所，後來農林廳於1960年搬遷至中興新村，立法院由中山堂遷駐至此，此後成為國家最高立法機關所在地，是國家議事場域、重大法案催生地，也見證了台灣民主發展。

立法院行政大樓建築於2017年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築。本次開放民眾參觀，不僅能一覽立法院古蹟建物與議場的歷史風華，了解民主國會誕生歷程和珍貴之處，也將向外界展示未來立法院擴建的願景。

立法院表示，全國古蹟日入院參觀的民眾，請攜帶附有照片之個人身分證明文件(如身分證、健保卡或駕照等)，在立法院中山南路大門口服務台排隊安檢後即可進入參觀，立法院特別準備了限量黑熊保溫瓶、紀念筆、帆布袋等好禮，邀請國人把握一年一度的假日開放時間，踴躍前來參觀。