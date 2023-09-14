民代質疑台農澳洲蛋「標示正不正確？」 高市衛生局說話了

台農蛋品洗選的巴西進口蛋捲入「誤標效期」風波，老闆涂萬財喊冤表示賣蛋40多年，「都是賣國產蛋」，是農業部找他才幫忙洗選進口蛋。但高雄市議員邱于軒卻發現家裡9月7日在超市買到的兩盒台農鮮紅蛋，產地竟是澳洲，她高度懷疑這批澳洲蛋日期的標示，將把蛋送往高市衛生局，要求撒查所有進口蛋。衛生局說，若接到檢舉，會依法秉公處理。

邱于軒說，近日進口雞蛋問題引起討論，她平時都在超市買蛋，就趕快打開冰箱看一下家裡吃的雞蛋，發現9月7日購買的台農蛋，「我以為很新鮮，沒想到也是進口蛋！」隨手買的台農鮮紅蛋，產地卻是澳洲。

邱于軒表示，台農老闆涂萬財說明，農業部主動找他幫忙洗選進口蛋，國內並無進口蛋相關規定，都依平常作業模式，就是用洗選日期再加1個月為有效期，怎料成冤大頭」，「自己賣蛋賣了40多年，都是賣國產蛋，是農業部主動找他」，光這兩點，讓她對冰箱裡那盒澳洲進口的蛋，產生許多質疑！

邱于軒說，老闆說他都是賣國產蛋，但她冰箱裡的蛋是來自澳洲的台農鮮紅蛋！換句話，台農的進口蛋除了巴西還有澳洲！這批澳洲蛋日期的標示正不正確，也讓她高度懷疑。雖然她查察網路這些澳洲蛋是空運的，「但我在真的被農業部搞到對進口蛋敬謝不敏！更不想孩子吃到！」

記者撥打台農蛋品董事長涂萬財手機，但未接聽，無法得知涂萬財的回應。高市衛生局說，如果接獲民眾檢舉，會依法秉公處理。