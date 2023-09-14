賴清德搶攻侯友宜故鄉選票 明天參拜嘉縣市6間寺廟
民進黨總統參選人、副總統賴清德10日到嘉義市，參加信賴後援會，隔5天，今天民俗鬼月「關鬼門」，明天中午再來嘉市，參加國定古蹟城隍廟，城隍夜巡諸羅城「城隍夜巡夯枷解厄」起駕儀式，下午連趕嘉義縣5間寺廟，展開寺廟祈福之旅，爭取宗教界支持。
賴清德5、6月及10日分別到嘉縣市，參加縣市信賴之友會、嘉市信賴後援會成立，，侯友宜回嘉打「鄉情牌」，7月8日參拜嘉義城隍廟、九華山地藏庵，10日參加嘉市青年婦女後援會成立，侯友宜今天赴美參訪，賴清德明天再來嘉縣市進行寺廟參拜祈福之旅，藍綠陣營搶票競爭。
賴清德明天中午參加城隍廟城隍夜巡諸羅城「城隍夜巡夯枷解厄」起駕儀式，將與嘉義市長黃敏惠同台，賴清德下午到民雄鄉大士爺廟、新港奉天宮、鹿草圓山宮、義竹修緣禪寺、慈化寺，縣長翁章梁、拚連任的立委蔡易餘、立委參選人陳冠廷陪同，展開宗教參拜之旅，爭取宗教界支持。
嘉市城隍廟每年農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」，是歷史悠久宗教盛事。今年夜巡安排澎湖武轎踩街加入夜巡，澎湖文澳城隍廟帶台竹灣大義宮、山水上帝廟、鎖港北極殿、鐵線清水宮、重光威靈殿領頂武轎跨海相助。
「城隍夜巡諸羅」驅除魑魅百姓安，循傳統祈福遶境，由城隍爺率什家將、范謝將軍、黑白無遵，抓逾假未歸的「好兄弟」，讓孤魂野鬼不會留陽間，城隍爺坐鎮驅除趕妖「抓交替」，進行「掃路角搗等傳統儀式，晚間7點中央噴水池熱氣球升空秀、繽紛嘉年華會。
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