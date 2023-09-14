不只賴佩霞！傳其他陣營另邀政治劇女星選立委

鴻海創辦人郭台銘宣布將連署投入2024總統大選，並在今上午宣布副手人選為賴佩霞，之後會另擇期至中選會登記。無獨有偶，近期政壇盛傳，有其他陣營也在積極接觸一位台劇女星，盼納入不分區立委名單。

知情人士指出，鎖定的這位女星條件為年齡在40到50歲之間、演過台劇且為政治劇、在Netflix串流平台上有播出；但據悉，該女星本人從政意願並不高，仍待後續觀察。

知情人士說，郭台銘副手為賴佩霞的消息事前保密到家，連賴的女兒都是今天才知道的，上午消息一出後，也讓有意另找女星選立委的陣營會心一笑，驚嘆原來英雄所見略同，在政治圈內大家的想法其實都差不多。

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