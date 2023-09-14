若明天見到柯、侯會說什麼？賴佩霞：我好喜歡他們

鴻海創辦人郭台銘今舉行記者會宣布副手人選為資深藝人賴佩霞。賴佩霞表示，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願。媒體問，若明天見到侯友宜及柯文哲，會對他們說什麼以促成整合？賴佩霞笑答「我會說我好喜歡他們。」

賴佩霞說，她一直對軍警有崇高的敬意，非常敬重軍人，她也認為，將來政策方面一定要把軍警放在心上，台灣可以這麼平安，就是他們隱形地把他們的工作做得很好；而柯文哲是教授，「他講的話我聽得懂，」柯文哲可以用非常淺顯易懂語言，讓年輕人願意參與政治，這部分他功不可沒，「所以我會告訴他們我有多欣賞他們。」

賴佩霞在致詞中也對郭台銘喊話「奶茶可能要多喝一些」，被問到如果最後都喝不成，是否參選到底？賴佩霞也說「走到底呀！」只要夫人（曾馨瑩）答應。

賴佩霞說，她深知一路來一定會非常辛苦，辛苦的不只是郭台銘、家人，還有同事，很多考量曾馨瑩一定比他們更清楚，她會參考意見，「只要夫人說YES、郭董說YES，我就幫忙實踐他們的心願，」至於能做多少，盡力而為。