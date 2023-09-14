賴佩霞點出台灣目前的問題 游淑慧：源頭都來自民進黨
鴻海集團創辦人郭台銘宣布將連署投入2024總統大選，上午在張榮發基金會舉行記者會，宣布副手人選為資深藝人賴佩霞。國民黨台北市大同、士林區立委參選人游淑慧上午指出，賴女士講了很多台灣目前的問題，但總歸來講，這些問題的源頭都來自民進黨這幾年的執政。
游淑慧說，她早上在前往北檢告發農業部長陳吉仲的路上，特別看了郭董事長和賴佩霞女士記者會，賴女士講了很多台灣目前的問題，她覺得很感動。可以理解大家都是關心台灣，看到台灣這幾年的諸多問題，希望能解決。
游淑慧指出，但總歸來講，這些問題的源頭都來自民進黨這幾年的執政，解決源頭、下架民進黨，才是解決問題的第一步。還是希望大家可以一起來努力。
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