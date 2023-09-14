消費者崩潰...除巴西還有澳洲？民代質疑台農這款蛋是否也出包

巴西進口蛋問題近日鬧得沸沸揚揚，宣稱替政府洗選進口蛋的台農蛋品因捲入標示不實風波，再三喊冤。但高雄市議員邱于軒發現，台農蛋品老闆指以往都洗選國產蛋，這次因協助政府才接巴西進口蛋，但她家裡買到的兩盒台農鮮紅蛋，產地竟是「澳洲」，令她質疑，這批澳洲蛋的標示到底正不正確？

求證台農蛋品董事長涂萬財，但目前關機中，尚未聯絡上，不知其說法。

邱于軒表示，近日進口蛋問題，看電視都看到怕怕，由於她平時都在超市買蛋，也趕快打開冰箱看一下家裡吃的雞蛋是哪裡買的！結果發現，隨手買的是台農鮮紅蛋，產地卻是澳洲！

她表示，台農老闆涂萬財說明，農業部主動找他幫忙洗選進口蛋，國內並無進口蛋相關規定，都依平常作業模式，就是用洗選日期再加1個月為有效期，怎料成冤大頭」，「自己賣蛋賣了40多年，都是賣國產蛋，是農業部主動找他」，光這兩點，讓她對冰箱裡那盒澳洲進口的蛋，產生許多質疑！

邱于軒說，老闆說他都是賣國產蛋，但她冰箱裡的蛋是來自澳洲的台農鮮紅蛋！換句話，台農的進口蛋除了巴西還有澳洲！這批澳洲蛋日期的標示正不正確，便也讓她高度懷疑。雖然她查察網路這些澳洲蛋是空運的，「但我在真的被農業部搞到對進口蛋敬謝不敏！更不想孩子吃到」。

「農業部應該要向全體國人道歉，連蛋都搞不定的部長陳吉仲更應該下台」，邱于軒表示，陳吉仲對巴西雞蛋的說法一日多變，引起民眾對雞蛋食安的恐慌，甚至連原本力挺的廠商都翻臉不願替他背鍋，民眾對農業部的信心幾乎「完蛋」！只能期待「笨蛋」和「壞蛋」盡快遠離，還百姓一個安心吃蛋的生活。