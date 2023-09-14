【專家之眼】上市（櫃）公司在海外與大陸投資的體檢

由金管會證期局所做的彙總，係根據證交所以及櫃買中心的公開資料，統計上市(櫃)公司在大陸暨海外投資收益的新近表現，有如下幾個特點：

一、關於全體公開發行公司的涉外投資程度，仍在大陸進行投資活動者，共計有1,202家，占上市(櫃)公司總數(1,685家)的71.3%；於海外投資者1,294家，占比為76.8%。一方面顯示，企業投資策略有地域分散；另一方面，上市(櫃)企業的體質相對優良，既勇於做業務擴展，更能走得出國門。

二、截至112年六月底為止，在大陸累計投資金額約2.7兆元（新臺幣的折算金額），以上市公司為最，上櫃公司的投資合占一成弱；上半年的匯出金額，不及累計總額的1%。目的在因應營運需求，就中又以電腦及週邊設備、電子零組件的投資為主。

三、兩相對照下，海外累計投資總額約達8.1兆元，上櫃公司合占一成弱；同時，在海外的投資型態比較多樣化，像以併購來取得海外子公司、參與現金增資等等。晚近的國際情勢詭譎，因此上半年匯出金額，主要在因應半導體業的投資需要，因此上半年匯出金額，為累計總投資的2%強。

四、上市櫃公司在大陸的轉投資，今年上半年的投資損益，合計1,838億元，與過去十年的年同期相比較，獲利為第三高；部分下滑的企業，主要在傳統產業的塑膠、其他電子業以及零組件業，除了通膨因素導致需求下降，原物料價格上漲和庫存調節等，也是影響的原因。

五、至於在海外的轉投資，上半年合計獲利2,812億元，相較於111年的同期減少了一半以上的3,436億元，惟獲利金額仍是歷年來的第三高。毫無疑問，原物料價格和需求衰退，尤其對於航運業、半導體以及塑膠製品，都因為通膨因素、升息負擔以及需求下滑，而導致上半年獲利的大衰退。

綜上所述，可以看到無論「鮭魚返鄉」的兩岸政策，或是其後有「新南向」的漸進推動，上市櫃公司的轉投資已陸續進入到收割期；即使全球景氣的動盪，幅度正逐漸擴大，「天道酬勤」的態度，再再讓台灣企業有著倒吃甘蔗的喜悅！舉例而言，以蔡英文第一任期內的到大陸累計投資金額，四年平均的2.5兆元來做為分母，概略計算在大陸的”類資產”報酬率（ROA），約為16%；而在海外轉投資的類ROA，約及10%；都比在國內電子業的平均值，要高出許多。