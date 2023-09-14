帶職參選將成緊箍咒？學者曝關鍵

選戰倒數，國民黨總統參選人侯友宜「帶職參選」恐成為侯緊箍咒，請假時機動輒得咎。中山大學政研所教授劉正山說，帶職參選勢必在政黨對決時會變成話題，2020年韓國瑜不管是出訪美國、請假沒說明清楚，當落跑當成話題時，這招就會有效。劉說，市長無法參加總質詢一定會成為標靶，市政團隊應事前說清楚，包括請假時間點是否恰當，否則其他政黨一定會拿來做文章。

劉正山也認為，訪美效益侯也可以用總統候選人身份來說明，將市政、選務說明清楚可以降低砲火，不能說請假就離開，恐怕會重蹈韓國瑜覆轍，不管結果如何，劉認為給市民、國人交代「有做比沒做好。」

文化大學廣告系教授鈕則勳說，侯友宜若無法出席市政總質詢確實有些遺憾，但綠營想貼他落跑市長，鈕認為效果有限，畢竟侯並非韓國瑜，已經做5年市長、8年副市長，市政上有一定政績，也不會被議員攻陷。

此外，鈕則勳也說，選舉將進到熱戰，且藍白合最晚關鍵時間點會在10月底，到時外界觀點並不會在落跑市長上，綠營若再打只是炒冷飯，了無新意。

藍營地方人士指出，近期侯行程調整後，三位副市長代打運作順暢，且市長請假不代表再也不管市政，競選辦公室也在市府旁不遠處，隨時都能溝通聯繫，若有重大事件，銷假上班也是可行；況且侯市長最強調「行政中立」，從競選市長時，就三申五令希望所有局處、公所不要為他選舉，請假也能避免利用市府資源選舉之嫌；侯先前被問過請假選舉會不會規劃捐薪，侯也曾說過「不但會捐出我自己，還會捐得更多」。