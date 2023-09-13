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出席瓜地馬拉獨立202周年酒會 陳建仁：攜手擴大民主合作

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

行政院長陳建仁晚間出席「友邦瓜地馬拉獨立202週年慶祝酒會」時表示，台、瓜兩國共同走過推動民主化歷程的道路，因此更能體會自由民主的珍貴價值。瓜國是我國堅實的盟邦，兩國關係緊密友好，多年來在醫藥衛生、經濟貿易、人才培育及基礎建設等領域多有合作。

陳建仁表示，202年前瓜地馬拉人民挺身反對殖民壓迫，爭取自由，正因台、瓜兩國都走過推動民主化歷程的道路，更能瞭解自由民主的珍貴。陳建仁感謝瓜國政府長年堅定支持台灣參與國際組織，期盼未來兩國持續攜手合作，擴大民主陣營合作力量，共同為維護區域穩定及繁榮發展貢獻一己之力。

陳建仁指出，瓜地馬拉是我國堅實的盟邦，兩國關係緊密友好，往來密切，今年3月底、4月初蔡英文總統訪問瓜國時，與賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）總統共同見證簽署「台瓜基本合作協定」，並且一同參訪蒂卡爾國家公園，以及兩國政府共同合作興建的齊瑪德南戈醫院。

陳建仁說，今年4月賈麥岱總統訪問台灣時，兩國總統也一同參訪我國電動車產業，並為瓜國咖啡形象館開幕剪綵。多年來台、瓜兩國合作領域廣泛，豐碩成果有目共睹，期待並相信未來兩國關係將持續擴大及深化。

陳建仁強調，台灣與瓜地馬拉不僅共享自由民主的價值，更在醫藥衛生、經濟貿易、人才培育及基礎建設等各領域交流互動密切，創造出豐碩合作成果，證明台灣與瓜地馬拉堅定的兄弟情誼未因地理距離而受限。未來兩國將繼續攜手合作，並肩同行，共創雙方繁榮願景及增進兩國人民福祉。

瓜地馬拉 陳建仁

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