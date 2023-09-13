主持原住民族基本法推動會 陳建仁：原民平均餘命增2歲

行政院長陳建仁今天主持「行政院原住民族基本法推動會第16次委員會議」時表示，政府自2016年核定「長期照顧十年計畫2.0」，首次納入原住民族專章，持續透過布建文化健康站、長照管理分站、日照中心與家庭托顧等改善其照顧環境，自2016年至2021年原住民族平均餘命已增加2歲。

陳建仁表示，「原住民族健康法」於今年公布施行，讓原住民族健康權的實踐從「計畫層次」提升為法律位階。另為建構原住民族教育文化知識體系，目前計畫相關配套措施已順利推展，將能培養原住民族知識體系人才，促進更多能量及資源投入研究，真正落實台灣多元文化。

陳建仁在聽取衛福部及原民會「推動原住民族長期照顧辦理情形報告案」報告後表示，政府自2016年核定「長期照顧十年計畫2.0」，首次納入原住民族專章。截至今年6月底，原住民族地區55個鄉鎮、市、區已設置45處日照中心、64處家庭托顧，今年全國文健站設置數也達到503站。

陳建仁表示，此一成果反映在原住民族平均餘命的提升，自2016年至2021年原住民族的平均餘命已增加2歲，但相較全體國民仍有將近7歲的差距，因此政府應持續努力，依照疾病型態做好健康促進、疾病預防、治療及復健等「三段五級」預防工作，盼讓原住民族的平均餘命提升至80歲。

對於文健站評鑑部分，陳建仁表示，除了使用平均餘命、疾病痊癒率等健康成果指標外，也可研擬納入執行狀況及執行效率等指標，並滾動式檢討修正相關評鑑項目；此外，請原民會繼續針對有需求的地方持續布建文健站，使各文健站的服務使用率、照顧者比率等數據資料更利於分析使用。

針對原民會及教育部「建構原住民族教育文化知識體系推動情形」報告，陳建仁表示，目前計畫的相關配套措施已順利推展，未來也將逐步達成各階段目標，進而培養原住民族知識體系人才，促進更多能量及資源投入原住民族知識研究，並推廣原住民族知識，讓全民皆能了解原住民文化特色與智慧。