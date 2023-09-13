汐止老家被認定佔用國有地、既存違建 黃國昌全棟拆除

時代力量前立委黃國昌被爆老家有違建，他今天透過臉書表示，越界到國有地的部分，自己已經找工班進行拆除，確認越界的地上物都騰空返還，至於存在既存違建的情形，他決定在盡速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，把老家全棟拆除。

黃國昌下午在臉書發文指出，7月14日，經由國產署透過媒體放話，自己第一次知道，原來父母30多年蓋的老家，竟然有越界到國有地的狀況，既然目前所有權已經登記在他的名下，那就負起責任，該怎麼做就怎麼做。

黃國昌說明，自己在7月17日收到國產署的通知後，當天就繳納使用補償金1萬2744元，並且依照國產署公文的指示，正式申請租用，然而在8月下旬，國產署又突然通知不能承租，要求他騰空返還。

黃國昌說，在此同時，自己積極聯絡相關單位盡速前來指界，並且在8月21日由公務員正式完成指界，8月23日找了工班開始進場拆除，而在8月31日拆除完成後，9月8日經過國產署、汐止地政事務所、新北市地政局等三個單位聯合派員會勘後，確認越界的地上物已經騰空返還。

黃國昌表示，除了要謝謝辛苦的工班，也要感謝到場指界勘查的基層公務員，公務員秉持職責與專業依法行政，他們是法治國家的重要基石，而越界的部分完成拆除後，接下來就必須處理老家後面存在的部分既存違建。

黃國昌說明，既然老家後面有部分存在既存違建的情形，雖然新北市政府沒有要求拆除，但是他就是要處理，不會就此放著，不希望這個問題又延續到下一代，造成孩子們日後可能的困擾，不過老家屋齡真的蠻久了，再加上當初的建築工法，可能沒有辦法只拆除後面被認定是既存違建的部分，否則將影響房屋的結構安全。

黃國昌說，自己和家人討論過後，決定在盡速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，把老家全棟拆除，「身為人子，這段期間看到老爸老媽的擔心害怕，令我深感愧疚。現在最大的期盼，是希望在拆除完畢後，能讓他們倆位安心，歸於平靜。」

黃國昌也感性地說，現在老家即將要拆除，看著牆壁上孩子們的塗鴉，有些回憶確實讓人捨不得，「但我相信，只要一家人在一起，即使換了個地方，家依舊是最溫暖的避風港。」