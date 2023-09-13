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老農津貼與國民年金等8項社福津貼調整 政院：明天公布

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
對於明年度老農津貼與國民年金等8項社福津貼預算，行政院發言人林子倫今天表示，衛福部已完成各項社福津貼給付實際調整金額的初步規劃。記者邱德祥／攝影
對於明年度老農津貼與國民年金等8項社福津貼預算，行政院發言人林子倫今天表示，衛福部已完成各項社福津貼給付實際調整金額的初步規劃。記者邱德祥／攝影

對於明年度老農津貼與國民年金等8項社福津貼預算，行政院發言人林子倫今天表示，衛福部已完成各項社福津貼給付實際調整金額的初步規劃，並將於明日行政院會院會上進行報告，待通過後將盡速對國人公布，讓弱勢民眾的基本生活能繼續獲得合理且妥善的照顧。

林子倫表示，政府自2012年起建立社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數(CPI)成長率，調整各項主要社福津貼給付額度，政府依法辦理相關調整作業。

【中央社台北13日電】

行政院今天表示，社福津貼調整機制每4年須因應消費者物價指數（CPI）連動調整，目前衛福部已完成老農津貼與8項社福津貼給付實際調整金額的初步規劃，將於明天行政院會拍板後對外說明。

民進黨主席賴清德今天主持民進黨中常會時指出，基層民眾反映社會救助津貼應酌予增加且儘速定案，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群生活補助等，希望行政院儘速公布並酌予增加。

行政院發言人林子倫今天透過媒體群組表示，關於明年度老農津貼與國民年金等8項社福津貼預算，衛福部已完成各項社福津貼給付實際調整金額的初步規劃，並將於行政院會時進行報告，待通過後將盡速公布，讓弱勢民眾的基本生活能繼續獲得合理且妥善照顧。

林子倫也解釋，政府自2012年起建立社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率，調整各項主要社福津貼給付額度，政府依法辦理相關調整作業。

政院人士指出，過往衛福部只處理8項社福津貼調整，此次一併協助處理老農津貼調整方案，明天行政院會通過8加1個津貼調整。

根據衛福部官網，8項社福津貼包含低收入戶3項生活補助、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，以及身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金。

行政院 林子倫 成長率

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