中選會開放總統、副總統參選連署 第一組參選人登記
中央選委會今開始受理參選總統連署登記，正神名黨主席許榮德與副總統參選搭檔、佛光大學宗教學研究所長姚玉霜前往中選會登記參選連署，搶得頭香，成為第一組登記連署2024總統大選的參選人。
許榮德日前接受媒體訪問曾說，他們是小蝦米拚大鯨魚、平凡人拚大財團、金主，台灣不可以戰爭、更不可以成為戰場，會禍延子孫。
許榮德表示，正神名黨自創立以來，秉持著不對外募款的理念，並一再謝絕捐款。此次參選亦不例外，全力避免受到財團及既得利益者的影響。
許榮德說，自己參選的原因很簡單，就是要解決台灣戰爭的威脅，台灣不應成為戰場，會禍延子孫，國家目前面對著重大的挑戰，不能再繼續使用過去的方式，需要改變，改變將是唯一的機會。
許榮德指出，台灣社會近期問題多，人民活在困境之中，過去的領袖卻未能有效解決這些問題，面對即將舉行的選舉，現在檯面上的三名總統參選人，新北市長侯友宜、副總統賴清德、台北市前市長柯文哲擔任要職期間，都沒有處理好這些社會緊急議題。
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