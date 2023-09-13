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柯文哲馬不停蹄赴宜蘭參拜「為高虹安祈福？」他笑噴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民眾黨主席柯文哲（右三）、宜蘭區域立委參選人陳琬惠（右二）等人到冬山草湖玉尊宮參拜。記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席柯文哲（右三）、宜蘭區域立委參選人陳琬惠（右二）等人到冬山草湖玉尊宮參拜。記者陳敬丰／攝影

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天上午才在中央黨部舉行記者會，下午就馬不停蹄到宜蘭跑行程，赴冬山草湖玉尊宮、礁溪協天廟參拜。柯在玉尊宮面對媒體提問，表示「早上都說完了」，未接受聯訪，但有人問到此行是否為新竹市長高虹安祈福？柯文哲差點笑噴，直說「差太多了」。

柯文哲與民眾黨宜蘭區域立委參選人陳琬惠等人，今天下午3時45分抵達玉尊宮，現場媒體想聽柯聊聊近期高虹安經歷的風雨，以及民眾黨接下來的動向等等，但柯文哲上午已在民眾黨中央黨部開過記者會回答相關問題，到宜蘭只想全心參拜，不接受聯訪。

媒體仍希望柯文哲開口，追問「主席是來替高虹安祈福的喔？」柯文哲聞言頭往後一仰差點笑噴，只說「差太多了」，隨後與陳琬惠等人步入大殿參拜，參拜結束與廟方人員會談約20分鐘，和鄉親簽名合照後，搭車離開，準備下午5時35分前往協天廟參拜。

柯文哲上午開過記者會，此行不受訪，媒體問道「是否來為高虹安祈福」，他差點笑噴。記者陳敬丰／攝影
柯文哲上午開過記者會，此行不受訪，媒體問道「是否來為高虹安祈福」，他差點笑噴。記者陳敬丰／攝影

高虹安 柯文哲 宜蘭 陳琬惠

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