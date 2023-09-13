柯文哲馬不停蹄赴宜蘭參拜「為高虹安祈福？」他笑噴

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天上午才在中央黨部舉行記者會，下午就馬不停蹄到宜蘭跑行程，赴冬山草湖玉尊宮、礁溪協天廟參拜。柯在玉尊宮面對媒體提問，表示「早上都說完了」，未接受聯訪，但有人問到此行是否為新竹市長高虹安祈福？柯文哲差點笑噴，直說「差太多了」。

柯文哲與民眾黨宜蘭區域立委參選人陳琬惠等人，今天下午3時45分抵達玉尊宮，現場媒體想聽柯聊聊近期高虹安經歷的風雨，以及民眾黨接下來的動向等等，但柯文哲上午已在民眾黨中央黨部開過記者會回答相關問題，到宜蘭只想全心參拜，不接受聯訪。