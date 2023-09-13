竹市府提5聲明 錢康明「又釣到了」逐一反駁要高虹安立即問李忠庭

新竹市前文化局長錢康明今天接連發文說明辦理新竹跨年晚會內幕，並強調在他離職前並沒有不辦跨年，對此，市府發言人徐千晴嚴正駁斥，並提出5大點說明強調早在7月縣市就已共識由民間主辦，錢康明稍早又發文逐一回應，並提及自己並不知道縣市的決議，並反問跨年活動簡報是李忠庭給的，市長要立刻打電話問「這是誰給你的？」

針對竹市府發言人徐千晴說明，今年7月，新竹縣市政府即展開跨年晚會相關討論，當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位，協助活動所需行政事務。

錢康明直言「7月新竹縣市若有共識，是否有通知過我，請拿一紙公文出來證明以上所說的曾經通知過我，或是曾經有託新竹市府的任何人，請這位同仁告訴過我」，認為自己是要負責跨年的文化局長，但沒有公文，也沒有人告訴過他新竹縣、市的決議。

錢康明也以「又釣到了！」一句形容「竹竹跨年」工作群組，他說，既然這群組還在，請放幾張這群組近日的談話內容，如此重要的群組，一定要有重要的討論，而且是不斷討論。自己9月11日離職，當然要退出，但是為何秘書從8月31日到9月11日一直沒加入啊？這麼重要的群組不加入，怪吧？跨年晚會常常讓新竹縣戴處長不知所措。

針對錢康明離職所交接的大新竹跨年晚會6頁單面A4簡報資料，市府駁斥市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件籌備活動，請勿惡意揣測、無限上綱。

錢康明對此回應，簡報資料是李忠庭先生在大同路的咖啡廳給他的，「第一頁上面有新竹縣和新竹市的logo，這張一定要去問李忠庭，這是誰給他的」，強調市長說過不是市政府出來的文件不可以用市政府的logo，這有法律問題，市長要立刻打電話問李忠庭。

由於錢康明發文錯指3月就通過350萬元跨年晚會追加預算，他回覆已經在臉書更正了，並說這是通過350萬追加預算的日期，跟跨年晚會這件事較無必然關聯性，不過他認為市府回赤重點應該是要用“錯誤訊息”四個字來崩壞其公信力，他可以理解。