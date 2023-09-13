NCC審鏡電視案逾期審查、未依法作成決定 監院要求檢討

監察委員賴鼎銘、王幼玲、葉宜津今天表示，通傳會（NCC）審查鏡電視新聞台第一次申設案，除逾審查期限，亦未依法作成決定，監院要求檢討改進。

查案監委指出，按「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法」第16條規定，申請案件原則上應於通傳會收件日起6個月內作成准駁之決定，例外得將審查期間延長至多為1年。又按「行政程序法」第51條第5項規定及法務部函釋，申請者於補正資料前停止審查期間之進行。

查案監委表示，NCC於108年12月12日受理鏡電視新聞台第一次申設案，至110年6月1日該會檢還第一次申設案相關資料止，共歷時538天，經扣除不計入審查期間的163天後，審查期間為375天，仍逾越法定審查期間上限1年。

查案監委指出，NCC未依規定作成准駁之決定，竟同意以法無明定之「新案取代舊案」方式處理鏡電視先後提出之申設案，甚至在第一次申設案審查程序未終結前，即於110年5月7日受理第二次申設案，新舊兩案併存一段時間，規避人民申請案件審查期間之行政程序規定，與誠實信用保護人民權益之原則有悖，違失部分應檢討改進。

查案監委表示，NCC受理鏡電視新聞台第二次申設案後，經111年1月19日第999次委員會議決議許可，並於同年2月11日發出許可函，但附加12項負擔、14項保留許可廢止權及16項行政指導。雖該42項附加事項多數係源自於鏡電視公司章程、自行提出之營運計畫或依通傳會要求補正資料內之承諾及說明，但申設許可附加事項如此之多，引發過當質疑，未來有關附加附款之要求，宜遵守「行政程序法」之明確原則及平等原則，謹守分際。