憂藍白夾攻賴清德本命區 民進黨中常委示警登革熱
在野陣營近期關注登革熱疫情爆發，喊話民進黨總統參選人賴清德，救救台南人。據轉述，民進黨中常委王定宇在今天中常會提醒，藍白持續攻賴清德的本命區，必須謹慎因應；中常委林俊憲和賴清德也談及台南市政府目前的處理方式。
王定宇指出，近期除了政經議題攻防，也應該慎防登革熱疫情的議題，很多台南的民眾都在討論，再加上國民黨與民眾黨立法院黨團近期都開相關記者會，顯示藍白聯手，持續攻擊賴清德的本命區，必須謹慎因應。林俊憲說，由於需在個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消與孳清，一段時間累積下來，確實有一些民眾覺得不諒解，甚至認為擾民。
賴清德也分享擔任台南市長任內的防疫工作說，當時行政院副院長跟著縣市首長前往疫區，自己每天都召集疫情匯報，去各個疫區走動，當時也推動科技防疫，將很多專業人士納入疫情防治顧問，最終才將原本預判會出現5萬個病例數，壓制到1萬多例。
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