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民眾黨團指登革熱防疫失靈 黃偉哲出國欠台南市民交代

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、發言人楊寶楨（左），上午在黨團舉行「台南登革熱連環爆，政府應積極防疫！」記者會，呼籲及早調度醫療資源，防止登革熱疫情大爆發。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、發言人楊寶楨（左），上午在黨團舉行「台南登革熱連環爆，政府應積極防疫！」記者會，呼籲及早調度醫療資源，防止登革熱疫情大爆發。記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天說，登革熱疫情大爆發，行政院長陳建仁宣稱，中央地方齊心做好登革熱疫情防治，卻看不到明確成效，防疫機制明顯失靈，台南市長黃偉哲選擇出國行銷，棄市民與防疫工作於不顧，黃偉哲欠台南市民一個交代。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，邱臣遠指出，登革熱疫情大爆發，截至今年9月12日，本土及境外病例累計6464人，台南市占5760人，即使疾管署今年5月已經示警，依然不見中央與地方拿出積極具體作為，相關單位難辭其咎。

邱臣遠表示，目前全國半數以上縣市，都有出現登革熱病例，病例數為近10年同期次高，台北市打破3年零個案的紀錄，推估今年的嚴重程度不尋常，尤其位在嘉義以北的雲林縣，病例數超過300例，凸顯氣候暖化已經改變本土登革熱地圖。

邱臣遠說，疾管署早在今年5月，提醒登革熱可能捲土重來，雖然政府早有預料，但是未能有效控制，導致疫情逐漸失控，即使陳建仁宣稱中央地方齊心做好登革熱疫情防治，卻看不到明確成效，防疫機制明顯失靈。

邱臣遠指出，登革熱疫情不只是地方事務，需要全國共同面對，中央政府顯然未善盡督導與資源調配的責任，眼見醫療資源匱乏的問題，可能越演越烈，疾管署還停留在建議階段，尚未訂定明確統一的應對流程，醫療資源調度必須更及時，避免疫情外溢。

民眾黨發言人楊寶楨表示，2015年時任台南市長賴清德以抗議李全教涉賄為由，拒絕進入議會備詢，同年8月底台南市累積超過3000名登革熱確診病例，感染人數快速增加，眼見情勢一發不可收拾，賴清德才自稱改革達成階段性成果，重新回到議會。

楊寶楨指出，根據衛福部統計，2015年光是台南市就有2萬多人確診登革熱，死亡人數破百人，賴清德為了個人政治聲望豪賭，導致當時疫情失控，那段慘痛的教訓，至今讓人餘悸猶存。

楊寶楨說，賴清德不顧疫情回升風險，率團出國，引發社會輿論，如今台南疫情嚴峻，黃偉哲同樣選擇出國行銷，棄市民與防疫工作於不顧，疫情失控攸關百姓生命，難道沒有行銷重要，黃偉哲欠台南市民一個交代。

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