裴洛西去年訪台 新加坡前外長楊榮文：台灣被利用了！

新加坡前外交部長楊榮文受邀來台發表演說，他提醒台灣不要被美國利用，美國前眾議院議長裴洛西去年訪問，就有利用台灣之嫌，因為台灣政府雖然可能不願意，卻不能說不，導致中國大陸必須強硬回應，受損的卻是台灣人民。

楊榮文在亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，演說結束後，他接受國內外媒體訪問，他認為，台灣應該避免被美國利用。

楊榮文表示，當初裴洛西訪台，就他了解，台灣政府也不是這麼樂意，但無法向美方說不。事後來看，台灣就是被利用了，由於對岸必須釋出態度，避免這樣的情況再度發生，最後造成台灣更被約束，導致台灣人民的損失。

裴洛西事件之後，不論是蔡英文總統在美國與麥卡錫見面，還是副總統賴清德訪美，都有調整，楊榮文說，這才是沒有受到美國利用，台灣必須畫出紅線，不跨越那條紅線，否則可能會被迫陷入不利的處境。

楊榮文指出，台灣可能也有意利用美國，但當小國想要利用大國，是非常危險的，最後反而會受到大國的控制。

楊榮文表示，中美短期內的關係和緩，甚至有可能小幅轉好，主要是美國明年將進入大選年，在全球經濟情勢上需要中國大陸的合作，再加上俄烏戰爭未歇，需要中方助力，讓情勢更容易解決，美國極力讓中美的緊張情勢降溫。